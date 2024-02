Teófilo Gutiérrez tendría una oportunidad en un grande del fútbol colombiano

A pesar de que su nombre ha sido vinculado con diferentes equipos, Teófilo Gutiérrez sigue buscando una oportunidad para continuar su carrera profesional en el 2024, pues luego de su salida del Deportivo Cali, el delantero no ha llegado a un acuerdo con ningún equipo, haciendo que el tiempo sea el peor enemigo durante este mercado de fichajes.

Durante las últimas semanas, el nombre de Teófilo Gutiérrez ha sido vinculado con Danubio, Liga de Quito, Real Cartagena y hasta el Junior de Barranquilla. Sin embargo, todas estas versiones han sido desmentidas por los directivos, quienes reconocen el talento del delantero, pero que descartan su fichaje durante el 2024.

Teófilo Gutiérrez fue acercado a Atlético Nacional

Ahora, el nombre de Teófilo Gutiérrez fue vinculado con Atlético Nacional, pues según han dado a conocer diversas versiones de prensa, el nombre del delantero fue acercado a las oficinas del equipo antioqueño y que sería un deportista que la directiva vería con buenos ojos para que llegue a reforzar el equipo durante el primer semestre del balompié nacional.

Esta versión ha tomado fuerza durante las últimas horas en la ciudad de Medellín y en dado caso que se llegue a dar, Teófilo Gutiérrez tendrá que llegar al equipo antioqueño para pelear el puesto con Jefferson Duque y Emilio Aristizábal, jugadores referentes del club y que se ha convertido en los jugadores de confianza de Jhon Jairo Bodmer.

Vale mencionar que a la par de esta versión de prensa, se ha dado a conocer que Teófilo Gutiérrez también podría tener una oportunidad en la Liga de Ecuador, quien al parecer tendría negociaciones adelantadas con el delantero barranquillero, pues así lo dan a conocer varios medios de comunicación de ese país.

¿Teófilo Gutiérrez llegará a Atlético Nacional?

En su columna opinión Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, informó que la posibilidad de que el Teófilo Gutiérrez llegue a Atlético Nacional es casi nula, pues, al parecer, el jugador tendría un valor muy alto y el club no tendría pensando hacer un esfuerzo económico por el delantero barranquillero.

“Desde las entrañas de Atlético Nacional me han contado que no están interesados en Teófilo Gutiérrez. Es un jugador caro y el club no lo estaría esperando”, añadió el reconocido periodista del Canal RCN.