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Teófilo Gutiérrez tras el triunfo del Cali sobre Junior: "Se han llevado algo que no merecieron"

El capitán de Junior de Barranquilla habló tras la nueva caída del equipo de Alfredo Arias en Barranquilla.

FOTO: Captura de pantalla - Dimayor

Noticias RCN

abril 04 de 2026
07:44 a. m.
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Este viernes 3 de abril, Deportivo Cali consiguió un triunfo valioso ante Junior de Barranquilla que les permitió entrar parcialmente al grupo de los 8 e hilando dos triunfos consecutivos, algo que no se veía en el cuadro azucarero desde septiembre de 2025.

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El partido terminó 2-1, con un doblete de Stiven 'Titi' Rodríguez, cumpliendo de manera contundente con la 'ley del ex'. El descuento del equipo local fue obra de Luis Fernando Muriel desde el punto penal al minuto 88.

Teófilo Gutiérrez y su descargo ante Deportivo Cali

Tras finalizar el compromiso, Teófilo Gutiérrez habló en rueda de prensa junto al técnico Alfredo Arias donde hizo énfasis en que el equipo visitante no merecía los tres puntos, pues en el trámite de los 90 minutos protagonizaron un "juego exagerado".

Se cerraron bien y arriba encontraron dos o tres contras y por ahí nos marcaron. Luego el trámite lo manejó el árbitro en las equivocaciones y toma de decisiones malas, pero en sí el partido, ellos vinieron a buscar su resultado y se han llevado algo que no merecieron, pero el fútbol es así, a veces te da resultados que no esperas.

El delantero barranquillero cuestionó la pérdida deliberada de tiempo por parte de los dirigidos por Rafael Dudamel. "Ellos hicieron su juego y exageraron en las jugadas, quemaron mucho tiempo".

Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del Deportivo Cali en Barranquilla

  1. Atlético Nacional - 31 puntos
  2. Deportivo Pasto - 28 puntos
  3. Deportes Tolima - 26 puntos
  4. Once Caldas - 25 puntos
  5. Junior de Barranquilla - 25 puntos
  6. América de Cali - 24 puntos
  7. Deportivo Cali - 22 puntos
  8. Internacional de Bogotá - 22 puntos
  9. Millonarios - 21 puntos
  10. Llaneros - 20 puntos
  11. Atlético Bucaramanga - 19 puntos
  12. Águilas Doradas - 19 puntos
  13. Independiente Santa Fe - 18 puntos
  14. Independiente Medellín - 17 puntos
  15. Fortaleza FC - 16 puntos
  16. Jaguares de Córdoba - 14 puntos
  17. Cúcuta Deportivo - 12 puntos
  18. Alianza FC - 12 puntos
  19. Boyacá Chicó - 11 puntos
  20. Deportivo Pereira - 6 puntos
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