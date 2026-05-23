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Final de la Women's Champions League: esta es la hora para ver Barcelona vs. OL Lyonnes

Será el sexto duelo entre ambos clubes en la historia del torneo y la cuarta vez que se cruzan en una definición por el título.

Fotos: Instagram fcbfemeni y ol.lyonnes

Noticias RCN

mayo 23 de 2026
06:00 a. m.
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Este sábado 23 de mayo, a partir de las 11:00 de la mañana hora Colombia, el FC Barcelona y el Olympique Lyonnais se enfrentarán en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega, en la final de la UEFA Champions League femenina.

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Será el sexto duelo entre ambos clubes en la historia del torneo y la cuarta vez que se cruzan en una definición por el título, la primera desde la temporada 2023/24.

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