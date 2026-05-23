Final de la Women's Champions League: esta es la hora para ver Barcelona vs. OL Lyonnes
Será el sexto duelo entre ambos clubes en la historia del torneo y la cuarta vez que se cruzan en una definición por el título.
Noticias RCN
06:00 a. m.
Este sábado 23 de mayo, a partir de las 11:00 de la mañana hora Colombia, el FC Barcelona y el Olympique Lyonnais se enfrentarán en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega, en la final de la UEFA Champions League femenina.
Será el sexto duelo entre ambos clubes en la historia del torneo y la cuarta vez que se cruzan en una definición por el título, la primera desde la temporada 2023/24.
Lyon busca recuperar su reinado
El conjunto francés llega como el equipo más laureado de la competición, con ocho trofeos en sus vitrinas. Sin embargo, no levanta la copa desde hace cuatro años y en Oslo intentará recuperar su hegemonía en el fútbol femenino europeo.
La experiencia de sus figuras y el peso de su historia convierten al Lyon en un rival de máxima exigencia.
Barcelona quiere su cuarto título
Por su parte, el Barça disputará su sexta final consecutiva con la ambición de conquistar su cuarto campeonato continental.
El equipo azulgrana busca dejar atrás la derrota sufrida ante el Arsenal en la final de la temporada pasada y reafirmar su dominio en la élite. La jerarquía y el nivel futbolístico de ambos clubes hacen de esta definición uno de los enfrentamientos más atractivos del año.