Liga BetPlay: clasificados, con chances y eliminados de cuadrangulares

La Liga BetPlay Dimayor II-2025 se encuentra en su momento más emocionante. Con apenas tres fechas por disputar, el formato “todos contra todos” está a punto de definir a los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales, y aunque cinco equipos ya aseguraron su boleto, aún quedan tres cupos en disputa que mantienen en vilo a varios clubes tradicionales del fútbol colombiano.

Hasta el momento, los clasificados son: Atlético Bucaramanga (34 puntos), Atlético Nacional (31), Junior de Barranquilla (31), Independiente Medellín (31) y Fortaleza CEIF (31). Todos ellos confirmaron su presencia en la siguiente fase gracias a campañas regulares, con rendimientos sólidos tanto en casa como de visitante. Por su parte, Deportes Tolima (29 puntos) está muy cerca de sumarse al grupo y podría sellar su clasificación en la próxima jornada.

Tolima, Llaneros y Águilas, en la pelea por los últimos cupos

El cierre del campeonato promete emociones fuertes. Tolima, con 29 puntos, parte con una ventaja importante y depende de sí mismo para asegurar el sexto cupo. Detrás aparecen Llaneros (25 puntos) y Águilas Doradas (24), quienes han mantenido una buena racha en las últimas fechas y aún sueñan con entrar entre los ocho mejores.

Sin embargo, la lucha no termina ahí. América de Cali (23 puntos) y Alianza FC (23) también conservan posibilidades reales, mientras que Santa Fe (22), Millonarios (21) y Deportivo Cali (20) necesitan ganar todo lo que les queda y esperar tropiezos de sus rivales directos para seguir con vida.

Un cierre de infarto en el todos contra todos

Las tres fechas restantes serán decisivas para definir el panorama del campeonato. Cada punto en disputa puede cambiar radicalmente la tabla y cualquier descuido podría significar la eliminación de un candidato.

La Liga BetPlay II-2025 se encamina hacia un cierre vibrante, con duelos directos, estadios llenos y una alta dosis de dramatismo. Con los favoritos ya instalados y varios grandes al borde del abismo, las últimas jornadas prometen ser un espectáculo imperdible para los aficionados al fútbol colombiano, que vivirán con intensidad la recta final antes de los esperados cuadrangulares semifinales.