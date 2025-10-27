CANAL RCN
Deportes

Liga BetPlay: clasificados, con chances y eliminados de cuadrangulares

Varios equipos pelean por muy pocos puestos en cuadrangulares. Así está la tabla de posiciones.

Liga BetPlay
Foto: @millosfcoficial - @americadecali - @nacionalfoficial

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
06:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Liga BetPlay Dimayor II-2025 se encuentra en su momento más emocionante. Con apenas tres fechas por disputar, el formato “todos contra todos” está a punto de definir a los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales, y aunque cinco equipos ya aseguraron su boleto, aún quedan tres cupos en disputa que mantienen en vilo a varios clubes tradicionales del fútbol colombiano.

Hasta el momento, los clasificados son: Atlético Bucaramanga (34 puntos), Atlético Nacional (31), Junior de Barranquilla (31), Independiente Medellín (31) y Fortaleza CEIF (31). Todos ellos confirmaron su presencia en la siguiente fase gracias a campañas regulares, con rendimientos sólidos tanto en casa como de visitante. Por su parte, Deportes Tolima (29 puntos) está muy cerca de sumarse al grupo y podría sellar su clasificación en la próxima jornada.

Remezón total: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios
RELACIONADO

Remezón total: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios

Tolima, Llaneros y Águilas, en la pelea por los últimos cupos

El cierre del campeonato promete emociones fuertes. Tolima, con 29 puntos, parte con una ventaja importante y depende de sí mismo para asegurar el sexto cupo. Detrás aparecen Llaneros (25 puntos) y Águilas Doradas (24), quienes han mantenido una buena racha en las últimas fechas y aún sueñan con entrar entre los ocho mejores.

Sin embargo, la lucha no termina ahí. América de Cali (23 puntos) y Alianza FC (23) también conservan posibilidades reales, mientras que Santa Fe (22), Millonarios (21) y Deportivo Cali (20) necesitan ganar todo lo que les queda y esperar tropiezos de sus rivales directos para seguir con vida.

Un cierre de infarto en el todos contra todos

Las tres fechas restantes serán decisivas para definir el panorama del campeonato. Cada punto en disputa puede cambiar radicalmente la tabla y cualquier descuido podría significar la eliminación de un candidato.

En una noche de GOLAZOS, Atlético Nacional le ganó el clásico a Independiente Medellín: vea el VIDEO de las anotaciones
RELACIONADO

En una noche de GOLAZOS, Atlético Nacional le ganó el clásico a Independiente Medellín: vea el VIDEO de las anotaciones

La Liga BetPlay II-2025 se encamina hacia un cierre vibrante, con duelos directos, estadios llenos y una alta dosis de dramatismo. Con los favoritos ya instalados y varios grandes al borde del abismo, las últimas jornadas prometen ser un espectáculo imperdible para los aficionados al fútbol colombiano, que vivirán con intensidad la recta final antes de los esperados cuadrangulares semifinales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bayern Múnich

Luis Díaz podría quedarse sin DT en el Bayern Múnich: revelaron plan con Vincent Kompany

Fútbol

Vinicius Junior explotó durante el clásico ante Barcelona: "Yo me voy"

Selección Colombia

Revelan posibles rivales de Colombia en amistosos de marzo: son selecciones top

Otras Noticias

Valle del Cauca

Estudiantes en Buenaventura estarían siendo desalojados por millonarias deudas en los predios

Al parecer, las autoridades locales tendrían deudas con los dueños de los predios.

Trabajo

Estos son los cambios que empresas YA deben estar aplicando: reforma laboral lo exige

Conozca las modificaciones que las empresas deben estar aplicando de cara al próximo año.

Artistas

Exnovia de Westcol tuvo una emergencia médica en vivo: esto sucedió

Argentina

Partido de Javier Milei se llevó aplastante triunfo en las legislativas de Argentina

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones