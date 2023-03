En video: el terrible accidente que se presentó en el inicio de la IndyCar 2023

El comienzo de la primera carrera de la temporada 2023 de IndyCar tuvo un fuerte accidente que obligó a la detención de la competencia, tras un choque de varios autos donde el de Devil DeFranceso tomó vuelo hasta caer bruscamente.

Al momento que la bandera verde se ondeó y dio inicio a la competencia en el circuito callejero de St. Petersburg, los pilotos que iban al frente decidieron no atacar, pero detrás de ellos se presentó un incidente luego de que Scott Dixon mandó ligeramente al muro a Felix Rosenqvist, lo que obligó a los pilotos que iban detrás frenar bruscamente.

Aunque algunos lograron esquivar el incidente, los pilotos Simon Pagenaud, Santino Ferruci y Devlin DeFranceso no pudieron y el último se llevó la peor parte.

The #FirestoneGP is red flagged after this lap 1 incident. #INDYCAR // @GPSTPETE pic.twitter.com/7s50XtKiTi

El auto de DeFrancesco se elevó por los aires e hizo un giro que desencadenó que cayera de una manera en fuerte en el asfalto.

A big crash at the start of the @GPSTPete.



Devlin DeFrancesco got airborne after being hit by Benjamin Pedersen. #INDYCAR pic.twitter.com/1v3z5C6zq6