¿Se abre una puerta? Representante de Nairo Quintana reveló cuándo tendría nuevo equipo

El futuro de Nairo Quintana está en el aire y ya empieza a preocupar más de lo normal. El nacido en Boyacá continúa firme con su decisión de solo correr en equipo de Europa y la verdad es que pasa el tiempo y todavía no hay una oferta formal sobre la mesa para cristalizar ese objetivo.

La resultado adverso que encontró la sustancia tramadol en dos pruebas realizadas al ciclista colombiano durante el último Tour de Francia, fueron suficientes para que las escuadras más prestigiosas del mundo le cerraran las puertas. A pesar de que no se trata de un caso de dopa -pues no es una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antipodaje-, sí está dentro de la lista de medicamentos no recomendados por la UCI y por eso se le castigó con nulidad de su sexto puesto en la última edición de la ronda francesa.

A finales de enero se especuló que ante esa realidad, Quintana tomaría la decisión de retirarse. Luego, confirmó que no lo iba a hacer puesto a que no dejaría que su imagen se manchara y que cuando dejara el ciclismo, lo haría encima de una bicicleta.

Nairo corrió los Campeonatos Nacionales de Ruta en Bucaramanga y de ahí en más no ha vuelto a correr. Pasan los días y no hay novedades respecto a su futuro. Las carreras de preparación de cara al Giro de Italia ya comenzaron y en tanto, el colombiano continúa a la espera de una oferta oficial para regresar a las carreteras.

¿Pasará esto pronto? En diálogo con el diario El Tiempo, Giuseppe Acquadro, empresario italiano que representa a Nairo Quintana, no quiso dar muchos detalles sobre el estado deportivo actual del 'cóndor', pero no descartó que en el futuro próximo se abra una puerta y se animó a dar un tiempo estimado.

“No puedo hablar nada. No quiero hablar nada sobre el tema de Nairo porque se ha hablado mucho y quiero mantenerme al margen. Hay que tranquilizarse con todas estas cosas que pasan. La verdad, de su futuro no se sabe nada, por ahora", apuntó.

Es más. Acquadro reveló que aunque por ahora no hay nada sobre la mesa, espera que el panorama en cuanto al futuro de Quintana pueda empezar a despejarse de aquí a dos meses. "Estamos en eso, y creemos que en el lapso de dos meses podemos tener algo", soltó.

El también representante de otros ciclistas colombianos como Egan Bernal y Rigoberto Urán, se refirió al tema de los supuestos vetos que hay sobre Nairo por parte de la UCI y del MPCC (Movimiento por un Ciclismo Creíble). Salió al paso de esos señalamientos, dijo que cada entidad está cumpliendo lo que está en su reglamento y reconoció que los acercamientos que está llevando con algunos equipos son con los que no hacen parte del Movimiento.

"La UCI también tiene un reglamento. No hay un veto, ellos lo hacen cumplir. El MPCC tiene su reglamento y lo cumplen los equipos que hacen parte de ese grupo, pero también hay equipos no están ahí y esas son las opciones de Nairo", concluyó Giuseppe Acquadro.