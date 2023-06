Tomás Ángel, realizado en el Mundial Sub-20: "Es hermoso, hacer goles y vivir la pasión de Colombia"

La Selección Colombia Sub-20 tendrá este sábado una 'prueba de fuego' contra Italia, en un duelo válido por los cuartos de final del Mundial de la categoría, que se está llevando a cabo en Argentina. La 'tricolor' sueña con disputar la que sería su segunda semifinal en este certamen, tras la medalla de bronce de Emiratos Árabes Unidos 2003. Uno de los jugadores que más está disfrutando el buen momento del combinado nacional es Tomás Ángel.

El prometedor delantero de Atlético Nacional está cumpliendo con creces las expectativas de Héctor Cárdenas, pues en lleva tres goles en lo que va corrido del certamen. Recordemos que en los octavos de final se reportó con un doblete contra Eslovaquia.

Ángel, quien no fue llamado a disputar el Sudamericano de la categoría, se ganó la confianza del entrenador vallecaucano. Es verdad que no fue titular en el debut contra Israel, ni en la segunda salida contra Japón. Sin embargo, desde el partido contra Senegal ha integrado el '11' del exDT del Deportivo Cali.

Ganarse la titularidad y empezar a contribuir con goles importantes ha generado un impacto positivo en el delantero paisa.

"Es hermoso lo que estoy viviendo, poder hacer goles y vivir la pasión que se siente en este país es algo que va a quedar en mi memoria toda la vida", empezó diciendo Ángel, en una entrevista con 'Olé'.

Sobre el paso de su padre, Juan Pablo, en River

"No lo viví, pero sí miré videos por YouTube y me han contado muchas historias. En ese entonces, River era un equipazo que tenía en el frente de ataque a jugadores de clase mundial. Sé del amor que sienten sus hinchas por los jugadores que dejaron una huella en el club. Me ha tocado venir a jugar a Argentina algunas veces y siempre he sentido ese amor que le tienen a él".

La conversación que tuvo con Juan Pablo, antes del duelo con Eslovaquia

"Antes del partido contra Eslovaquia, hablé con mi papá y me pidió que trabajara los partidos, que siga haciendo lo que vengo haciendo y que estuviera preparado porque iban a llegar las opciones de gol. Él siempre está, es lindo para mí tenerlo ahí y que podamos vivir juntos un Mundial, que él nunca lo pudo jugar. Yo soy un delantero moderno, no soy de esperar el balón, no me gusta, porque siento que no tengo influencia en el juego".

Sobre el peso que podría significar llevar el apellido Ángel

"No me pesa llevar el apellido, lo disfruto. La realidad es que no le doy tanta mente a lo que es el número, el escudo, el nombre. Trato de disfrutar porque al final el fútbol se vuelve cada vez más rígido, pero es un deporte en el que hay que disfrutar de la hinchada y del talento que cada uno tiene".