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Torneos se consolida como el gran motor audiovisual de la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana hasta 2030

Además, la compañía audiovisual se adjudicó la producción de algunas ligas locales del continente.

Colombianos en copa libertadores

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
02:52 p. m.
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La industria de los contenidos y transmisiones deportivas en América Latina ha dado un golpe sobre la mesa. La reconocida empresa Torneos continuará al frente de la producción audiovisual y operativa de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana en un acuerdo estratégico que se extenderá hasta el año 2030.

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Este pacto de cuatro años afianza una relación de larga data entre la máxima entidad del fútbol sudamericano y la compañía productora, reafirmando su posición como el referente absoluto del sector en la región.

Un despliegue técnico sin precedentes en seis países

Gracias a este acuerdo, Torneos se encargará de llevar adelante la producción como host broadcaster (productora anfitriona) de la señal oficial de los torneos continentales de clubes más importantes del continente. El alcance de las operaciones cubrirá de manera directa los seis mercados más determinantes de Sudamérica: Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú.

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El despliegue técnico incluirá la cobertura de una enorme cantidad de partidos a lo largo de cada temporada, abarcando desde las fases de grupos hasta las instancias definitivas, garantizando altos estándares de calidad internacional para millones de fanáticos.

El respaldo de la CONMEBOL y el sello de garantía global

La confianza depositada por la CONMEBOL en Torneos no es casualidad. Responde al impecable rendimiento y despliegue técnico demostrado por la productora en citas de máxima exigencia mundial, entre las que destacan su rol como host broadcaster en las finales continentales recientes y su participación en la producción de las ediciones de la Copa América (2021 y 2024) así como el cubrimiento de grandes eventos globales.

"Es un orgullo que CONMEBOL confíe en el profesionalismo y experiencia de nuestro equipo para realizar la producción de las dos competencias de clubes más importantes del continente", destacó Maximiliano Cabrera, CEO de Torneos.

Con esta adjudicación a largo plazo, el fútbol sudamericano asegura una vitrina de primer nivel tecnológico de cara a los próximos años, consolidando un estándar de transmisión que compite de tú a tú con las ligas más poderosas del planeta.

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