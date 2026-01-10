Win Play agrega señales de DSports a su plataforma: usuarios tendrán más oferta de fútbol y deporte internacional

Este jueves 1 de octubre se hizo oficial una nueva alianza para que los amantes del deporte en el país tengan una oferta más amplia al momento de ver fútbol y otros deportes a nivel internacional; Win Play ha agregado a su plataforma las señales de DSports y de esta forma los usuarios tendrán gran parte del deporte mundial en una sola señal.

"La integración permitirá a los usuarios acceder desde un mismo espacio digital a una mayor variedad de competencias nacionales e internacionales", afirma el canal en su comunicado oficial; las señales de DSports 1 y DSports 2 ya se encuentran disponibles para ser sintonizadas en la aplicación de Win Play.

Nuevas ofertas de competiciones para los usuarios

Con esta alianza, los usuarios tendrán la oportunidad de vivir las emociones de la liga española, Copa Sudamericana, torneos FIFA, Copa de Francia, Serie A1 de voleibol, Copa Davis, competiciones de la UCI y contenidos de baloncesto; todas estas nuevas ofertas se suman a la programación que Win Sports tiene, en donde están disponibles los partidos más importantes del Fútbol Profesional Colombiano.

Win Sports continúa consolidándose en la retransmisión de eventos deportivos y, además de esta nueva alianza, ya contaba con los derechos para que los televidentes disfrutaran la Copa del Rey, Copa de Portugal, Copa Italia, Brasileirao y la primera división de Portugal, entre otros eventos internacionales.

Alianza con TyC Sports para retransmitir el fútbol argentino

Además de la integración de las señales de DSports, Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, confirmó en el programa Despierta Win que el canal también realizó una alianza con el canal argentino TyC Sports para tener los contenidos de la Copa y Liga Argentina, que no solo se podrán ver en Win Play, sino en las señales de Win Sports a partir del mes de octubre.