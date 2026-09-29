Revelaron cómo serían las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030: ¿menos cupos para Conmebol?

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 tendrían un escenario particular debido a la condición de anfitriones de Argentina, Uruguay y Paraguay, selecciones que contarán con un partido cada una por la celebración del centenario de la Copa del Mundo de 1930.

Aunque los tres países tienen asegurada su presencia en la cita orbital, también participarían en el proceso clasificatorio de Conmebol, de acuerdo con la información revelada por el periodista Juanjo Buscalia en el programa Balong Radio, de Chile.

El panorama todavía no está completamente definido, pues este escenario se mantendría siempre y cuando se mantenga el formato con 48 selecciones participantes, mientras avanza la discusión sobre la posible ampliación a 64.

De hecho, la FIFA ya había establecido que las selecciones de Conmebol participantes en el homenaje por el centenario se clasificarían por medio de la cuota de asignación de plazas, que para este 2026 fue de 6 cupos directos y uno de repechaje.

¿Cómo sería el formato de las Eliminatorias Sudamericanas para 2030?

Según la información divulgada por Buscalia, FIFA y Conmebol habrían acordado mantener el formato tradicional de las Eliminatorias Sudamericanas: los 10 seleccionados disputarían una competencia de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. De esta manera, cada equipo jugaría 18 encuentros durante el proceso clasificatorio.

Esto sería debido a que los países no clasificados estarían de acuerdo, pues sería más conveniente para ellos jugar 9 partidos de local en las Eliminatorias y no únicamente 6. Entre más partidos oficiales, mejor negocio para las federaciones.

La principal diferencia estaría en la distribución de los cupos. Si se mantiene el Mundial de 48 selecciones y la proporción utilizada para la edición de 2026, Sudamérica conservaría 6,5 plazas, pero tres de ellas corresponderían automáticamente a los países anfitriones: Argentina, Paraguay y Uruguay. En consecuencia, quedarían 3 cupos directos y uno para el repechaje internacional por definir mediante la Eliminatoria.

Esto modificaría considerablemente la competencia para las otras siete selecciones. Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia disputarían los tres boletos directos disponibles y la plaza para el repechaje, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay competirían en la tabla pese a tener garantificada su clasificación al Mundial.

El antecedente inmediato es el Mundial 2026, cuando México, Estados Unidos y Canadá obtuvieron la clasificación automática por ser anfitriones y no participaron en las Eliminatorias de Concacaf. Para 2030, el escenario sería diferente en Sudamérica: los tres países sede tendrían su lugar asegurado, pero continuarían jugando el proceso clasificatorio.

¿Sudamérica podría tener una Liga de Naciones antes del Mundial 2030?

El nuevo escenario también podría abrir la posibilidad de que Conmebol implemente una competencia adicional inspirada en los modelos de UEFA y Concacaf. Una alternativa sería una Liga de Naciones Sudamericana que permita mantener partidos oficiales entre las selecciones incluso cuando algunas tengan la clasificación mundialista asegurada.

Existe un antecedente reciente en el fútbol femenino. En la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial femenino, las selecciones disputaron una fase de todos contra todos a una sola vuelta y además de definir los cupos mundialistas, la competencia entregó un título al equipo que terminó en el primer lugar. Colombia se quedó con ese campeonato.