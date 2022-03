¿Relación rota?: el 'rifirrafe' entre Juan Carlos Osorio y Tulio Gómez

América de Cali nuevamente no pudo contra el Independiente Medellín y en esta oportunidad fue en la Liga BetPlay 2022-I, donde el cuadro de Juan Carlos Osorio fue superado 3-1 por los de Julio Comesaña en el estadio Pascual Guerrero.

Lea también: América nuevamente no pudo con el DIM en Cali y salió de los ocho en la Liga 2022-I

Por esa razón, al término el encuentro, el estratega ‘Escarlata’ habló sobre lo que fue la derrota.

"Si nuestra gente, no sé en qué porcentaje, quiere un culpable, yo asumo la culpabilidad. Acepto la culpabilidad, si hablamos de responsables, ya lo dejo a criterio de cada uno"

Además, por fuera de los ocho tras una nueva derrota, Juan Carlos Osorio se refirió ante una posible salida suya tras la inconformidad de la afición.

Lea también: En video: Osorio pidió disculpas a Mosquera, Comesaña y Cadavid

"Me disculpo con toda la gente americana. Si piden mi salida están en todo su derecho, no lo tomo personal. Yo vengo y doy la cara acá y que la gente me siga silbando, el juego lo entienden muy poco y de futbol hablan todos"

Sin embargo, el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, no dudó expresar su malestar tras una nueva derrota del equipo.

“El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad”

“El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, por que los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad!! — tulioagomez (@tulioagomez) March 20, 2022

Usando su cuenta de Twitter, Tulio Gómez además agregó el siguiente mensaje:

Dios nos da las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas

Dios nos dà las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas!! — tulioagomez (@tulioagomez) March 20, 2022

Ahora, con la oportunidad de volver a sumar de a tres, el América de Cali visita el próximo martes a Patriotas por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2022-I.

Lea también: ¡Escandaloso! Juan Carlos Osorio agredió y luego encaró a un futbolista del Medellín