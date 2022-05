07:33 PM Jaguares vence 2-3 al Junior Jaguares vence al Junior como visitante y lo baja a la sexta posición de la tabla.

07:29 PM Gol de Independiente Santa Fe es anulado por mano Neyder Moreno empató el encuentro, pero es anulado por mano de Matías Mier.

07:20 PM Junior le empata 2-2 a Jaguares y se ubica en el cuarto puesto de forma temporal Daniel Giraldo anota el gol del empate para el equipo de Barranquilla. G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️L DE DANIEL GIRALDO, GOLAZO DEL TIBURON QUE EMPATA EL PARTIDO. ¡VAMOOOOOS! pic.twitter.com/eDsZiEC3F8 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) May 15, 2022

07:14 PM Empieza el segundo tiempo de todos los partidos definitivos La fecha final de la Liga BetPlay entra a la segunda mitad para definir a los clasificados.

06:55 PM Así van los 8 clasificados al medio tiempo de los encuentros definitivos Cambio en la punta del campeonato pero no en los ocho clasificados.

06:49 PM Gol de Equidad que lo afianza dentro del grupo de los 8 La Equidad vence a Atlético Nacional 1-0 y se queda temporalmente con el séptimo lugar. Equ 🆚 Nal |⏱️| 41’ | 1-0 | Gol del local. #MinutoAMinutoVerdolaga 🇳🇬🇳🇬 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 14, 2022

06:46 PM Gol de Envigado que baja al Tolima al segundo lugar. El Envigado vence al Tolima y lo baja al segundo lugar de la tabla 40'⏰



Gooooooooooooool

Gooooooooooooool



Jesús Hernández pone el primero de la noche @cdtolima 0 @EnvigadoFC 1



🍊#CanteraDeHéroes • https://t.co/8MfzmiQ5xl pic.twitter.com/r8NzHXtw9q — Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) May 14, 2022

06:43 PM Gol de Millonarios que lo afianza en el primer lugar Eduardo Sosa anota el 1-0 que lo pone como líder y complica a Alianza Petrolera. 37’ ¡¡¡SEÑOOOOOR GOLAZO DE EDUARDO SOSAAAAAAA!!! ¡¡¡SEÑOOOOOR GOLAZO DE MILLONARIOS!!!¡¡¡VAMOS MILLONARIOSSSSSDS!!!



🔵⚪️ 1 - 0 🟡⚫️ pic.twitter.com/tGgRce2H2z — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 14, 2022

06:36 PM ¡Gol! Fainer Torijano anota el 1-0 para el Once Caldas contra Santa Fe Fainer Torijano cumple con la ley del ex y anota para la victoria parcial del Once Caldas. Gol del Once Caldas, pero no le alcanza para entrar a los 8. ⏱️29' GOOOOOOOOOOOOL del Onceeeeeee — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) May 14, 2022

06:22 PM Mender García anota el 1-0 para el Once Caldas ante Santa Fe pero es anulado por mano El Once Caldas anotó, pero por una mano previa, el VAR anula el gol ⏱️17' Jugada anulada por el VAR, el marcador continúa en cero. — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) May 14, 2022

06:13 PM Águilas Doradas empata pero sigue complicada su clasificación El equipo de Leonel Álvarez empata rápidamente, pero no le alcanza para meterse a los ocho primeros.

06:10 PM Cortuluá vence 0-1 a Aguilas Doradas y trunca sus esperanzas de clasificar El jugador Guillermo Murillo anota un golazo y acaba las esperanzas matemáticas de Águilas Doradas.

06:03 PM El 11 del Bucaramanga para buscar la clasificación Atlético Bucaramanga busca clasificarse ganándole al Pereira como visitante Vamos por los 3️⃣ puntos. pic.twitter.com/Ps4BsCVPO9 — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) May 14, 2022

06:00 PM Formación La Equidad Así formará La Equidad en busca de la clasificación contra Atlético Nacional 🏆Fecha 20



Nuestros XI titulares 🆚 @nacionaloficial



Vamos por la clasificación 'Aseguradores' @Equidadfutbol pic.twitter.com/2pkEEe2kbM — EquidadClubDeportivo (@Equidadfutbol) May 14, 2022

05:55 PM Formación de Alianza Petrolera vs Millonarios Así saldrá Alianza Petrolera contra Millonarios en El Campín 1️⃣1️⃣ INICIAL🔥¡TODO LISTO!

Estos son los titulares que saldrán hoy a la cancha en busca de la victoria y la clasificación ante @MillosFCoficial ⚽



¡VAMOS 'MÁQUINA AMARILLA'!#AlianzaSomosTodos 🟡⚫ pic.twitter.com/nvB2rTEK4o — Alianza Petrolera (@APetrolera) May 14, 2022