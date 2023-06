Nicolás Echavarría va por la gloria: sueña con dar el golpe en el US Open

Nicolás Echavarría está listo para la disputa del segundo campeonato grande en su carrera, en esta ocasión se trata del US Open, tercer major de la temporada del PGA Tour, y un torneo muy especial por las condiciones en las que la United States Golf Association (USGA) prepara el campo, buscando la mayor exigencia para los mejores golfistas del mundo.

Echavarría, quien consiguió su cupo a este torneo el pasado lunes, luego de una eliminatoria en la que logró una gran actuación, estará acompañado de otro colombiano, el bogotano Juan Sebastián Muñoz, quien alcanzó su lugar por la misma vía y después de su migración al LIV Golf volverá a jugar un major por primera vez, desde su participación en The Open Championship 2022.

¿Cómo llega Nicolás Echavarría al US Open?

Para Nicolás, esta será una nueva experiencia en su corta carrera en el PGA Tour, algo para lo que se muestra motivado y considera que está en buen momento, más allá de no haber superado el corte en los tres últimos eventos disputados, algo que no lo ha sacado de su foco y que espera cambiar en una de las grandes citas del golf mundial.

“Mi golf está bien, está mejorando, he hecho unos cambios que me han servido bastante. Con base en ello creo que la clave para esta semana estará en la primera ronda de competencia, que ha sido una de las partes que me ha costado cuando estoy en torneos y que ha sido lo que me ha dejado por fuera de ellos, en varias ocasiones. Así que lo importante será arrancar de buena manera el torneo para dejarme posibilidades de llegar al fin de semana y afrontar el viernes de la mejor manera”, aseguró Nicolás en la antesala de este certamen que se disputará en Los Angeles Country Club.

Vale la pena anotar que el mencionado club es uno de los lugares más exclusivos de Estados Unidos y que su campo está rodeado de impresionantes casas de artistas y celebridades, además de tener una increíble vista a la ciudad, lo que hace de este espacio algo increíble y que, seguro, llamará la atención de los espectadores y asistentes, pues los mejores del mundo se darán cita para luchar por una bolsa total de 17.5 millones de dólares y un cheque, para el ganador, de 3.15 millones de dólares, una cifra nada despreciable.

Día y hora para ver a Echavarría en el US Open

Para las primeras dos rondas de competencia, Nicolás conformará grupo con el inglés Ross Fisher y el estadounidense Paul Haley, con salida el primer día a las 2:15 p.m. (hora Colombia) y en la segunda ronda a las 8:45 a.m.