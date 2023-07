Nueva polémica: Víctor Moreno no llegó a Junior por negativa del Medellín

Así como en cada periodo de transferencias Junior de Barranquilla manda la parada en cuanto a contratación de jugadores rimbombantes, también es costumbre que siempre se le caiga al menos un refuerzo por no pasar los exámenes médicos.

El semestre pasado pasó con Marlon Torres y en este con Víctor Moreno, que llegaba para ser la flamante incorporación en defensa junto a Emmanuel Olivera. Sin embargo, sin haber desempacado aún, el jugador tuvo que coger de nuevo su maleta y devolverse a Medellín por los resultados adversos.

Sin muchas explicaciones, Junior informó que Moreno tiene inconvenientes en la rodilla derecha que lo harían propenso a contraer lesiones musculares de manera recurrente y a no dar su 100% al máximo, pero el historial marca que es un futbolista que no se lesiona mucho y que se ha consolidado como uno de los mejores en su puesto en el fútbol colombiano.

La verdad tras el no fichaje de Víctor Moreno en Junior

Más allá de los breves argumentos que dieron desde el club para no contratar al chocoano de 28 años, al parecer hay más situaciones que no se han dado a conocer. NoticiasRCN.com conoció de primera mano que si bien es cierto que Moreno tiene una afectación en su rodilla, ésta le permitiría jugar sin problemas y la razón de su no llegada a Junior se dio por un desacuerdo con Independiente Medellín en la negociación luego de los exámenes médicos.

"El jugador tuvo una lesión de meniscos hace 10 años, se operó, y no sé si hizo una mala recuperación en ese momento o qué, pero siguió jugando así tal cual. No apoyaba bien la pierna derecha y se acostumbró a jugar así", detalló la fuente sobre el problema físico detectado.

"En Junior le hicieron unas pruebas de salto y se dieron cuenta que tenía más fuerza y potencia en la pierna izquierda que en la derecha. Entonces había un desbalance en fuerza que también se ve reflejado en la cadera. Según Junior, Víctor puede tener continuas lesiones musculares, pero viendo su historial, no tiene lesiones de ese tipo", agregó.

De acuerdo a la fuente, los resultados no dieron motivos para desestimar el fichaje de Víctor Moreno. Es más, el cuerpo médico de Junior determinó que se le debía hacer un plan de fortalecimiento en la pierna derecha durante dos meses, pero que podía seguir jugando de manera normal a la par de ese trabajo específico.

¿Desacuerdo con Medellín o exámenes médicos?

Para avalar ese informe, el defensor fue examinado por Javier Fernández, jefe del departamento médico del club 'tiburón', quien determinó que había un desgaste en la rodilla derecha, que para la fuente consultada, es "un desgaste normal de un futbolista de 28 años que hace 10 fue operado de menisco". Así las cosas, el doctor le propuso a las directivas cambiar la duración del contrato de Víctor a un año, y no firmarlo por tres años como estaba pactado inicialmente con Medellín.

"Ahí fue donde hubo el inconveniente, porque el club decide confiar en la palabra del médico y le dice al Medellín que el contrato iba a ser de un año y no de tres. Ahí hubo desacuerdo y se cayó la negociación. La respuesta de Junior es que Víctor no pasó los exámenes médicos, pero el informe inicial del cuerpo médico es que el jugador está apto para jugar", aseguró.

La novela no termina y queda un capítulo por resolver. Algo que probaría que en realidad la negociación se cayó por la negativa del DIM para cambiar las condiciones, y no porque el jugador no pasó los exámenes médicos, es la exigencia de Junior al 'poderoso' de devolver a Bryan León, quien se fue al conjunto paisa en una negociación totalmente aparte y para nada condicionada a la del defensor. Piensa mal y acertarás...

En cuanto a lo que pasará con Víctor Moreno, lo más seguro es que continúe en Independiente Medellín la próxima temporada. NoticiasRCN.com conoció que el club ya le hizo saber que quiere contar con él para la Copa Sudamericana, pero en el horizonte hay un equipo de la MLS que ha mostrado interés, aunque por ahora no ha realizado una oferta formal.

