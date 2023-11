Luis Díaz le dio una alegría inolvidable a su padre, quien festejó entre lágrimas en el 'Metro': video

Este jueves 16 de noviembre, la Selección Colombia se citó con Brasil en el Metropolitano para disputar un partido válido por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La 'tricolor' lo dio vuelta con un doblete de Luis Díaz, quien hasta hace pocos días estaba sufriendo por el secuestro de su padre.

El pasado 28 de octubre, el ELN secuestró a Luis Manuel Díaz, quien duró 13 días privado de su libertad. La presencia de 'Lucho' en el combinado patrio estaba en duda; sin embargo, el guajiro puso su amor por nuestro país por encima de todo y viajó a Barranquilla para ponerse la 'amarilla'.

Después de los empates contra Uruguay y Ecuador, el futbolista del Liverpool recibió todo tipo de reprobaciones por parte de sus compatriotas. Primero, lo señalaron por perderse un 'mano a mano' contra Santiago Mele en el 'coloso de la Ciudadela'. Posteriormente, Wellington Ramírez le atajó un penalti en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y Díaz quedó en el 'foco de las críticas'.

Al canterano del Junior de Barranquilla poco le importó esta 'ola' de comentarios negativos. Mentalmente, no llegó en sus mejores condiciones por todo lo que significó el secuestro de Mane. A pesar de las circunstancias, viajó a la 'arenosa' y le dijo a Néstor Lorenzo que estaba listo para darle una alegría a Colombia.

Luis Díaz no pudo anotarle a Brasil en el primer tiempo

El ex atacante del Porto tuvo mala suerte en los primeros 45' minutos. James Rodríguez le dio un buen pase y sacó un gran zurdazo; lamentablemente, Alisson, su compañero en los 'reds', atajó el disparo. Después, Deiver Machado lo dejó solo frente al arco, pero no pudo rematar de buena forma y el balón de fue desviado. 'Lucho' no se rindió y después protagonizó una carrera notable, pero André le bloqueó el remate.

La reivindicación de Luis Díaz en el Metropolitano

A pesar de las molestias físicas, Díaz quiso seguir jugando y le pidió a Lorenzo que no lo sacara. Al minuto 75', Cristian Borja centró al área y con un emotivo cabezazo, estableció la igualdad para desatar el júbilo en la capital atlanticense. Cuatro minutos después, el volante de Sao Paulo ejecutó un envío brillante y Díaz 'voló' para mandarla al fondo de la red.

En ambas anotaciones, las cámaras de Canal RCN enfocaron a Luis Manuel Díaz, quien asistió al 'Metro' para ver a su hijo. Entre lágrimas y con una emoción desbordada celebró las anotaciones de 'Lucho'.

