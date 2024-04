Video: golazo que es considerado de otro planeta ha generado asombro en las redes sociales

Durante las últimas horas, los seguidores del fútbol han estallado las redes sociales tras conocer el video de un golazo que se marcó en la liga de Japón, comenzando a darle la vuelta a mundo y convirtiéndose en uno de los firmes candidatos para quedarse con el premio Puskás que entrega la FIFA.

El gol se ha convertido en tendencias mundial por la espectacular pegada del jugador, quien con una gran jugada individual remató al arco a una distancia de más de 45 metros, dejando una de las mejores anotaciones de lo que lleva el 2024 y sorprendido a todos los asistentes a este evento deportivo en Japón.

La gran anotación que ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales fue de Thiago Santos Santana, jugador del Urawa Red Diamonds, que a pesar de la derrota contra FC Tokyo, dejó uno de los golazos de la fecha y que se comienza a perfilar a ser uno de los nominados para la gran gala The Best.

La jugada se presentó en el minuto 23 de la primera mitad. El brasileño tomó la pelota desde su propio terreno, se deshizo de la marca de dos rivales con un espectacular amague y antes de que pasara la mitad de la cancha hizo un gran remate, haciendo que la pelota tomara un extraño y se metería al fondo de la red.

Unbelievable #Puskas contender in the J-League by Thiago Santos Santana 🤤 pic.twitter.com/9kmWwgZ2BU