¡Apague y vámonos! Golazo de Luis Fernando Muriel para la victoria del Atalanta vs. Milan

Este sábado 9 de diciembre, Atalanta recibió al A. C. Milan para disputar un duelo correspondiente a la fecha 15 de la Serie A. El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini llegó al urgido de un triunfo, pues necesitaba sumar 'de a tres' para acercarse a los puestos clasificatorios a torneos europeos. Al minuto 90+5', cuando parecía que los equipos se iban a repartir el 'botín', llegó un golazo agónico de Luis Fernando Muriel, su primero en la temporada 2023/24 del rentado italiano.

Atalanta llegó al duelo contra el 'rossoneri' en un momento apremiante, en el ámbito local. 'La Dea' ya reclamó su tiquete a los octavos de final de la Europa League y es probable que salga victoriosa del Grupo D. Sin embargo, en el 'calcio' había acumulado dos derrotas al hilo: 3-0 vs. Torino (Duván Zapata cumplió con la 'ley del ex' y se reportó con un doblete) y 1-2 vs. Nápoles. Estas caídas la descendieron hasta el noveno puesto.

Por esta razón, los de Gasperini salieron decididos a buscar el triunfo contra la escuadra que comanda Stefano Pioli. Al minuto 38', Ademola Lookman abrió el marcador con algo de suerte y desató el júbilo en la hinchada 'negriazul'. Instantes antes de que finalizara el primer tiempo Olivier Giroud empató, de cabeza. El delantero nigeriano le devolvió, transitoriamente, la ventaja a los locales al 55'. Fue entonces, cuando Luka Jović, exReal Madrid, estableció el 2-2 parcial.

¿Cómo fue el gol de Luis Fernando Muriel contra el Milan?

Al minuto 82', el delantero oriundo de Santo Tomás entró en lugar del belga Charles De Ketelaere. En el quinto minuto añadido por los árbitros, Muriel recibió un exquisito pase de Aleksei Miranchuk. El atlanticense, de 32 años, dribló a un rival y con un espectacular taconazo venció la portería custodiada por Mike Maignan.

Video del gol de Luis Fernando Muriel contra el A. C. Milan