Néstor Lorenzo, con los pies en la tierra tras el invicto de Colombia: “No es eterno”

Cada vez falta menos para que la Selección Colombia tenga sus últimas dos pruebas del 2023. El primer compromiso será contra la Selección Venezuela Sub-23 el próximo 10 de diciembre, en donde el entrenador Néstor Lorenzo tendrá la oportunidad de observar a varios jugadores que no son los habituales convocados al equipo nacional.

Previo al compromiso contra la ‘Vinotinto’, Néstor Lorenzo habló del propósito para el cuerpo técnico de estos dos juegos amistoso en Estados Unidos, dejando claro que a pesar de las críticas que ha recibido, es importante para los jugadores que están en el radar de la Selección Colombia y que ayudará para que tengan confianza en una eventual convocatoria para los partidos oficiales.

“Lo más significativo es que entiendan un poquito los códigos, la idea de juego y cómo se maneja el grupo en una concentración. Hay chicos por primera vez y que eso no les pese si los necesitamos. Es una oportunidad de demostrarnos que están para competir”, fueron las primeras palabras de Néstor Lorenzo.

Además, dejó claro que esto ayudará al cuerpo técnico de la Selección Colombia para los próximos partidos, puesto que tendrán varias alternativas en los compromisos en amistosos del mes de marzo y junio, los cuales ayudarán a consolidar el plantel que estará representando al equipo cafetero en la Copa América 2024.

“En cuanto al grupo, en cuanto más sea el abanico de posibilidades es mejor, a veces nos meten en problemas porque el número de convocados es limitado, queremos que el jugador colombiano sepa competir a nivel internacional y que cuando lo necesitemos esté a disposición de la selección”, añadió Lorenzo.

Lorenzo sobre el invicto de la Selección Colombia

Por otro lado, Néstor Lorenzo se mostró con los pies en la tierra tras el invicto que ha logrado conseguir con el equipo nacional, afirmando que en algún momento se va a terminar, pero lo importante es que los jugadores comiencen a captar la idea que busca el cuerpo técnico.

“El invicto es una circunstancia que es perecedera, no será eterno, simplemente nos dice que estamos haciendo las cosas bastante bien. Si no juegas bien es difícil ganar, la importancia de estos partidos más que nada es para darle minutos a jugadores que no han tenido la posibilidad en Eliminatorias o el resto del proceso, hay muchos jugadores que están en selección, pero es importante tenerlos 10 días, doce días, que compitan y verlos en acción, con la camiseta amarilla puesta”, añadió Lorenzo.

Néstor Lorenzo y el regreso de David Ospina

Por último, el estratega argentino se refirió lo que representa el regreso de David Ospina a la concentración de la Selección Colombia, dejando claro que es uno de los referentes del equipo nacional y su presencia es importante dentro y fuera del terreno de juego.

“Con David tenemos comunicación constante, hemos seguido su proceso de recuperación. Está diez puntos, entrena de manera normal con el equipo, ha hecho fútbol y tiene todo lo que se necesita para estar al 100 por ciento”, finalizó Néstor Lorenzo.