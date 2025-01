Vini Jr. le pegó un manotazo en la cara a un rival y vio la tarjeta roja: vea la furiosa reacción

Este viernes 3 de enero, Real Madrid visitó a Valencia CF para disputar un duelo correspondiente a la fecha 12 de LaLiga 2024/25. Los dirigidos por Carlo Ancelotti no la tuvieron fácil en Mestalla; sin embargo, lograron una estupenda remontada a pesar de la inferioridad numérica debido a la expulsión de Vini Jr. El extremo brasileño agredió a Stole Dimitrievski y fue mandado a las duchas.

Los 'merengues' fueron de menos a más contra el equipo que ahora dirige Carlos Corberán. Al minuto 27', Javi Guerra recibió un pase de Dimitri Foulquier y puso a prueba los reflejos de Thibaut Courtois con un potente remate. El arquero belga no tuvo fortuna y su rebote le quedó servido a Hugo Duro quien tuvo que hacerle un pase a la red. ¡Júbilo en Mestalla!

Al 55', Kylian Mbappé fue derribado en el área y el juez del compromiso sancionó pena máxima para la visita. Jude Bellingham se encargó del cobro y estrelló su remate contra el palo ante la presión que logró imprimirle Dimitrievski. Al 65', el exvolante del Borussia Dortmund habilitó a 'Kiki', quien dribló al arquero rival y estableció el empate. Sin embargo, el VAR detectó fuera de lugar y anuló el gol.

Al 78', Dimitrievski le dio un golpe en la espalda a Vinícius Jr., quien se levantó rápidamente del suelo y le propinó un manotazo en la cara al aquero macedonio. César Soto Grado no se percató de la agresión; no obstante, Alejandro Muñiz Ruiz (VAR) lo llamó a las pantallas. El referí no tardó mucho y le mostró la tarjeta roja al futbolista surgido en Flamengo. El brasileño tuvo que ser escoltado hasta el vestuario por su ira tras la decisión arbitral.

Vini Jr. fue expulsado en Valencia vs. Real Madrid: video



A pesar de la inferioridad numérica, Real Madrid logró remontar con goles de Luka Modric (85') y Jude Bellingham (90+5'). La 'Casa Blanca' le sacó cinco puntos a Barcelona y se hizo con el liderato del rentado español. Tendrá que ver lo que sucede con Atlético de Madrid, que está a dos unidades.

Luka Modric rompió un récord en Valencia vs. Real Madrid

"Luka Modric (39 años y 116 días) HACE HISTORIA y se convierte en el goleador más veterano del Real Madrid en competiciones oficiales. Supera a Puskás que marcó con 39 años y 15 días contra el Sporting en la Copa, el 17 de abril de 1966", así lo informó 'MisterChip' en su cuenta de X.