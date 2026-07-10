Sorprendente mensaje de Cristiano Ronaldo tras despedida de Lionel Messi: esto dijo

Por motivos diferentes, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han sido el tema principal en los principales espacios deportivos durante los últimos días; el portugués decidió abandonar la concentración de su selección después de un malentendido con su entrenador, mientras que el argentino disputó su último partido con la camiseta de Argentina ante más de 85 mil personas.

A pesar de que la relación entre las dos figuras del 'deporte rey' siempre ha sido respetuosa y de competir durante más de 9 temporadas en el clásico más importante del mundo, nunca han demostrado tener una amistad cercana o compartir momentos fuera del campo de juego más allá de las ceremonias de entrega de premios; sin embargo, el astro portugués ha dejado un llamativo mensaje en la última publicación de Messi en sus redes sociales.

Respuesta de Cristiano Ronaldo a Messi tras su despedida

Un día después de su despedida, Lionel Messi publicó unas emotivas palabras para sus fanáticos y una de las respuestas más inesperadas fue la expresada por Cristiano Ronaldo, que ya cuenta con más de 1 millón de me gusta.

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", fueron las palabras del portugués para su colega argentino.

No ha habido una respuesta oficial por parte de 'Lio', pero los usuarios han manifestado su aceptación por el mensaje de Cristiano que además, no está pasando por un momento fácil debido a su presente con la selección de Portugal.

Una rivalidad que marcó una época en el fútbol mundial

Cristiano y Messi, además de protagonizar el clásico mundial Real Madrid vs. Barcelona durante casi 10 temporadas, comparten una serie de récords que confirman que su rivalidad marcó una de las épocas doradas del deporte mundial.

Ambos jugadores alcanzaron los 6 mundiales disputados, son los dos futbolistas con más apariciones en el once ideal de la FIFA y comparten el récord de ser los jugadores con más tripletes (8) en la UEFA Champions League.