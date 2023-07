Tragedia en Argentina: Williams Tapón agredió a un árbitro y se quitó la vida antes de ser detenido

Este martes, ocurrió una tragedia en el fútbol amateur de Argentina. Williams Alexander Tapón, quien había agredido el sábado pasado a un árbitro y que iba a ser investigado por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa", se quitó la vida antes de ser capturado.

El video de la agresión se hizo viral en redes sociales. Tapón se enfureció con el juez Ariel Paniagua por expulsar a un compañero. Lo tumbó de un puñetazo y después le propinó una patada en la cabeza. El referí terminó en el hospital y el lunes pasado, recibió las disculpas del jugador.

"Le pedí disculpas. Hoy (lunes) estuvimos hablando con él (Paniagua)”, afirmó Tapón en una entrevista con 'Telefe'. Sin embargo, el juez no percibió sinceridad por parte del agresor y señaló lo siguiente: “Hablé poco con él. Me dijo que lo hizo de calentura. Eso no justifica nada y no sentí que las disculpas fueran del corazón”.

Pues bien, la presión y el miedo de ser capturado habrían llevado a Tapón al suicidio. Tenía 24 años, era padre de dos hijos y vivía en Gerli.

"Willians Alexander Tapón fue encontrado muerto de un balazo en la cabeza a un costado de las vías del ferrocarril Roca", señaló 'La Nación'.

La última nota de voz que Williams Alexander Tapón le mandó a su hermana Priscila

“Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo. No puedo más. No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo. Te lo juro que hasta acá llegué. Te amo. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más, discúlpenme por favor”, fueron las dramáticas palabras de Tapón, reveladas por 'Crónica HD'.

Las declaraciones de Priscila: ¿fue extorsionado?

“(Williams) Tenía miedo de ser denunciado. Era un chico que le gustaba salir y divertirse. Antes de ver a sus hijos detrás de una reja, prefirió que sus hijos no lo vean y que no se acuerden nunca de él”, empezó diciendo Priscila con el medio citado anteriormente.

▶️ TERRIBLE | 😰



💔Se suicidó Williams Alexander Tapón, el jugador que provocó la hospitalización de un árbitro luego de patearle en la cabeza.



🔫El joven de 24 años fue encontrado con un arma y un balazo en la cabeza al costado de las vías de un ferrocarril.



📍Argentina.🇦🇷 pic.twitter.com/qakwWpm4n3 — DELPY 📱🎬 (@delpynews) July 18, 2023

“El árbitro le dijo a mi hermano ‘hay dos formas de arreglar esto: una es que me des 300.000 pesos y esto queda acá, o la otra es que te denuncio’. Mi hermano le dijo ‘¿de dónde querés que saque esa plata? No tengo, si querés denunciar, denunciame. Yo te pido disculpas’”, concluyó.