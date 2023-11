¿Apuntó contra Lorenzo? Wilmar Barrios explicó su ausencia de la Selección Colombia

La Selección Colombia goza de un gran momento luego de haberle ganado a Brasil y Paraguay en la última semana y cerrar el 2023 en el tercer puesto de la tabla de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Con eso, el ciclo de Néstor Lorenzo acumula un invicto de 14 partidos en 14 dirigidos. Un gran balance que invita a la ilusión.

Pero si algo se le ha cuestionado al entrenador han sido sus convocatorias. Dejar por fuera a jugadores en gran momento como Mateo Casierra o Jhon Córdoba en su momento, le han costado una ola de señalamientos al DT, aunque se ha salido con la suya.

En la última lista de convocados para enfrentar a Brasil y Paraguay, Lorenzo pateó el tablero dejando por fuera a uno de los referentes de la Selección Colombia: Wilmar Barrios. De hecho, el argentino ha dejado claro con sus decisiones que el mediocampista ha pasado a un segundo plano en su ciclo. De pasar a ser titular indiscutido desde 2019, venía siendo suplente en este nuevo proceso.

Wilmar Barrios habló de su ausencia en Selección Colombia

La ausencia de Barrios sorprendió porque en Zenit es titular habitual y no se había informado sobre alguna lesión, pero con el regreso de Jefferson Lerma, Lorenzo decidió y dejó claro que sus elegidos en ese puesto son el jugador del Crystal Palace y Kevin Castaño. Sumado a Richard Ríos y a Matheus Uribe, que juegan un poco más adelantados en esa primera línea de volantes.

De hecho, el propio Wilmar Barrios habló acerca de esa situación y ratificó que se trató de una decisión técnica, pero lo lamentó argumentando que cada vez que ha recibido la oportunidad, ha tratado de dejar lo mejor de sí en el campo para seguir estando dentro de la orbita de la Selección Colombia.

"Es una decisión del entrenador. Como jugador de fútbol profesional, solo puedo decir que siempre doy lo mejor de mí tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y lo hago, incluso para que el cuerpo técnico de la selección colombiana siempre cuente conmigo", dijo el jugador en diálogo con el medio ruso Sport Express.

"Esta vez no me llamaron, pero planeo seguir dedicándome al cien por cien a las sesiones de entrenamiento y los partidos para el club, como lo hice antes. Trabajaré y espero que en la próxima pausa internacional el personal técnico me vuelva a prestar atención", añadió en ese sentido.

Barrios y los consejos a Mateo Casierra para llegar a selección

Otra de las polémicas en el último tiempo respecto a las convocatorias de Néstor Lorenzo era la ausencia de Mateo Casierra, quien no se cansa de meter goles con Zenit en cada fin de semana y ya es el máximo goleador en lo que va de la temporada en la liga de Rusia con 12 tantos en 14 partidos disputados.

Barrios habló de esa situación y reveló que al delantero le dolía no ser tenido en cuenta a pesar de su buen nivel, pero que lo aconsejó a seguir esperando su chance, que pronto se daría, y así fue.

"Mateo es un amigo cercano, y estoy muy contento de que finalmente haya empezado a ser llamado a la selección nacional. Creo que este es el merecido fruto de su trabajo. Siempre dije: 'Dale tiempo a Mateo'. Cuando se mudó al Zenit, su alto nivel ya estaba claro, porque Cassierra es un delantero nato. Pero a Mateo le llevó algún tiempo adaptarse al nuevo equipo, a los nuevos requisitos, porque las tareas y el juego en Sochi y Zenit difieren entre sí", apuntó.

Y continuó: "jugó muy bien la temporada pasada, simplemente no pudo anotar. Aunque había suficientes oportunidades de anotar, las creó para sí mismo. Pero cualquier delantero tiene que anotar: si no lo hace, pierde confianza en sí mismo. Y esta temporada Mateo inmediatamente puso goles en la corriente, se liberó a sí mismo, llegó la confianza. Y ahora es uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de todo el campeonato".

Wilmar Barrios reconoció oferta de la Premier League de Inglaterra

Finalmente, Wilmar Barrios tocó el tema de su futuro deportivo y aseguró que está bastante feliz en Zenit y que por ahora no piensa en cambiar de aires, por eso renovó su vínculo hace poco. Es más, reconoció que sí estuvo cerca de ir a la Premier League de Inglaterra esta temporada por una oferta que recibió del Nottingham Forest, pero que se cayó porque los clubes no llegaron a un acuerdo.

"De hecho, hubo algunas conversaciones con Nottingham Forest, pero todo está en el pasado. En algún momento, nos sentamos a discutir todo con los representantes de Zenit, y me ofrecieron una extensión del contrato. Con mucho gusto estuve de acuerdo", concluyó.