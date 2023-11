¿Qué se dijeron? Guardiola explicó el agarrón que tuvo con Darwin Núñez

En la previa se anticipaba que Manchester City y Liverpool se iban a sacar chispas en un partido bastante clave en la carrera por el título de la Premier League. Ambos equipos necesitaban ganar para escaparse en solitario en el liderato, pero con el empate, Arsenal tiene la mesa servida para treparse al primer puesto de la tabla.

Los locales empezaron ganando con un gol de Erling Haaland al minuto 57, pero sobre el final, en el 80, los 'reds' encontraron la igualdad con un buen remate de Trent Alexander-Arnold y así llevarse un valioso punto de su visita a Manchester.

Pelea entre Darwin Núñez y Pep Guardiola

Dentro de la cancha no fue el único lugar en donde se sacaron chispas Liverpool y City. Apenas terminó el partido, en la salida al vestuario, Darwin Núñez y Pep Guardiola tuvieron un fuerte encontronazo y tuvieron que ser separados para no irse a las manos.

Cuando Guardiola fue a darle el habitual apretón de manos a Jürgen Klopp para despedirse, el delantero uruguayo se fue encima del entrenador español con mucho enojo para hacerle un reclamo. Pep no se quedó callado, le respondió y la tensión creció. Klopp tuvo que abrazar a Darwin y se lo llevó con mucha fuerza para evitar que la situación pasara a mayores.

¡Se picó el final de Manchester City vs. Liverpool! Darwin Núñez fue a buscar a Pep Guardiola tras el pitazo del árbitro y protagonizó una discusión con el entrenador del conjunto ciudadano al término del partido. pic.twitter.com/tc4OB2QLrI — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2023

¿Qué se dijeron Darwin Núñez y Pep Guardiola?

Las cámaras de la transmisión no pudieron captar qué fue lo que detonó la pelea, pero en rueda de prensa los dos entrenador declararon al respecto. Por su parte, Klopp no quiso revelar en algo en lo que no estuvo involucrado, pero aseguró que se trató de algo producto de las emociones del partido y que quedó ahí.

"Emociones. No estoy seguro de ser yo quien deba explicarlo ya que no fui yo quien estuvo involucrado. No estuve en absoluto involucrado. Los amo a ambos así que traté de calmar un poco la situación sin saber al 100% lo que había pasado porque no entendía ni una palabra", dijo de entrada el DT alemán.

"Realmente creo que no es nada que no esté ya resuelto. Son emociones. Pep quiere ganar y nosotros queremos ganar. Ninguno de los dos ganó, así que obviamente nadie está realmente contento y ese día pueden suceder estas cosas", completó.

"I was not involved... surprisingly!



"I did not understand a word! It's emotional. Pep wants to win, we want to win!"



🗣️ Jurgen Klopp on the post-match 'altercation' between Darwin Nunez and Pep Guardiola. pic.twitter.com/rRj2GI9usu — This Is Anfield (@thisisanfield) November 25, 2023

Por su parte, a Guardiola le preguntaron si él le dijo un comentario 'caliente' a Darwin Núñez producto de la frustración por el empate, a lo que respondió con un poco de enojo sin tampoco dar detalles de intercambio de palabras con el uruguayo.

"No pasó nada, simplemente es más fuerte que yo. Escucha, no, eso no es frustración. Estoy muy satisfecho. La segunda pregunta en la rueda de prensa, ¿hablas de eso?. Quizás para la última pregunta que me hacen sobre Darwin Núñez y Pep Guardiola y qué voy a responder. No pasó nada", afirmó.

"Nothing happened"



Pep Guardiola not willing to talk about the post-match incident with Darwin Nunez. pic.twitter.com/deQxfKn9bz — This Is Anfield (@thisisanfield) November 25, 2023

