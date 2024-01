¡Vuelve y juega! Deportivo Pereira le cerró las puertas a Wuilker Faríñez para el 2024

La situación de Wuilker Faríñez parece estar cada vez más complicada. Luego de lo acontecido con Atlético Nacional y Millonarios, el guardameta venezolano recibió un nuevo golpe en su carrera deportiva, pues en esta oportunidad, el Deportivo Pereira habría desistido de contratar sus servicios, al parecer por la lesión que sufrió en Francia.

Durante los últimos días, se conoció que Wuilker Faríñez estaba muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Pereira, pues luego de rescindir su contrato con el Lens, el guardameta venezolano habría llegado a un acuerdo con el grande matecaña para que fuera el nuevo guardián de la portería del equipo cafetero.

Wuilker Faríñez no jugará con el Deportivo Pereira

Ahora, se dio a conocer que a pesar de haber pasado los exámenes médicos, Wuilker Faríñez no jugará en el Deportivo Pereira, pues el concepto del médico del equipo no fue el esperado y le habría informado a las directivas que el guardameta no estaría en óptimas condiciones para entrar a competencia.

Según dio a conocer Mariano Olsen, periodista de Win Sports, Wuilker Faríñez no jugará en el Deportivo Pereira en el 2024, pues su situación médica no es favorable para la competencia y su llegada al ‘Grande Matecaña’ estaría completamente caída, complicando el futuro deportivo del guardameta de la Selección de Venezuela.

“Wuilker Faríñez no jugará en el Deportivo Pereira. La opinión del cuerpo médico del club no fue favorable para su contratación. Ahora Caracas (Venezuela), donde ya actuó entre 2014 y 2017, aparece como una opción para el arquero venezolano. Pereira sigue buscando arquero”, aseguró el periodista en mención.

CONFIRMADO

WUILKER FARIÑEZ no jugará en @DeporPereiraFC

La opinión del cuerpo médico del club no fue favorable para su contratación.

Ahora @Caracas_FC , donde ya actuó entre 2014 y 2017, aparece como una opción para el arquero venezolano.@DeporPereiraFC sigue buscando arquero. pic.twitter.com/4121OZow5l — Mariano Olsen (@olsendeportes) January 30, 2024

Vale mencionar que Wuilker Faríñez ya se encontraba en la ciudad y estaba a la espera de los resultados de los exámenes médicos para firmar su contrato. Se espera que en los próximos días se dé a conocer la decisión del guardameta sobre su futuro para la presente temporada.

Wuilker Faríñez le cerró la puerta a Millonarios

Cabe recordar que Wuilker Faríñez era una de las alternativas que tenía Millonarios para reforzar el arco de azul. Sin embargo, el venezolano tomó la decisión de desechar la oportunidad de volver al conjunto azul, pues la propuesta presentada por el equipo bogotano no llenaba las expectativas del guardameta.