Preocupación en Millonarios por Álvaro Montero: primera oferta de Estudiantes por él

Una nueva preocupación tiene todos los aficionados de Millonarios, pues se dio a conocer que Álvaro Montero, arquero titular del conjunto azul, tendría la oportunidad de salir del club en este mercado de fichajes, ya que un equipo del fútbol argentino lo tendría como principal candidato para que cuide el arco en el 2024.

En las últimas horas, se dio a conocer desde Argentina que Estudiantes de la Plata estaría seriamente interesado en Álvaro Montero, pues al parecer, las directivas del cuadro argentino no pudieron llegar a un acuerdo con su principal candidato y ahora estarían negociando para que el arquero de la Selección Colombia sea su nuevo refuerzo.

Álvaro Montero podría salir de Millonarios

Ahora, según dio a conocer César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, Estudiantes de la Plata ya le hizo llegar una oferta formal a las directivas de Millonarios para negociar un porcentaje del pase de Álvaro Montero, quien al parecer estaría ejerciendo presión para que el acuerdo se pueda llegar a un feliz terminó.

“Estudiantes ofreció primero US 1.750.000 por Álvaro Montero (28). La segunda oferta US 2.500.000. Millonarios no lo quiere vender. Montero presiona y se quiere ir. Millos pidió US 6.000.000 de contado. Los argentinos son mala paga. La inflación crece 1 % por día, 161 % año”, aseguró el periodista en mención sobre el futuro de Álvaro Montero.

Estudiantes ofreció primero US 1.750.000 por Álvaro Montero (28).

La segunda oferta US 2.500.000. @MillosFCoficial no lo quiere vender.

Montero presiona y se quiere ir.

Millos pidió US 6.000.000 de contado.

Los argentinos son mala paga.

La inflación crece 1% por día, 161% año — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 23, 2024

Vale recordar que la salida de Álvaro Montero de Millonarios no es nada fácil, pues la junta directiva del club le prometió a Alberto Gamero no vender a ninguno de los jugadores fundamentales del equipo durante este mercado de fichajes, teniendo en cuenta la participación de la Copa Libertadores 2024.

Se espera que durante este fin de semana, las directivas de Millonarios le den a conocer a Estudiantes de la Plata la decisión sobre la propuesta por los servicios de Álvaro Montero.

Millonarios tiene baja sensible para el juego contra Junior

El departamento médico de Millonarios dio a conocer por medio de un comunicado, que la situación de Juan Pablo Vargas sería más complicada de lo que parece, pues el defensa central tiene un problema en el ligamento colateral externo y será bajada del conjunto azul por un largo tiempo, esto dependiendo su evolución.

“Luego de realizarse la evaluación de las imágenes diagnósticas, se confirmó que el defensor central, Juan Pablo Vargas, sufrió un esguince de ligamento colateral externo. El jugador costarricense se encuentra finalizando su primera semana de rehabilitación”, aseguró el departamento médico de Millonarios.