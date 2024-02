No es solo Barcelona: revelan los equipos de Europa que van por Yaser Asprilla

Afortunadamente, los colombianos están cambiando el panorama en Europa respecto a hace un par de años y están volviendo a brillar y a tomar fuerza ahora. Aunque cada fin de semana los focos apuntan a Luis Díaz, la dirección cambió esta semana hacia Yaser Asprilla.

El joven de 20 años está completando una destacadísima campaña con Watford en la segunda división de Inglaterra y está ratificando que se encuentra en la rampa de salida para dar un salto de calidad en su carrera a partir de junio, así su equipo consiga el anhelado ascenso a la Premier League.

Esto principalmente a raíz de la noticia que hizo mucho eco en España esta semana acerca de un fuerte interés del Barcelona en Asprilla. Deco, director deportivo, ha seguido al antioqueño desde hace un buen tiempo y ahora estaría decidido a abrir negociaciones formales con Watford para intentar el fichaje siguiendo la política de los años recientes en el cuadro 'culé' de contratar jóvenes promesas trazando una ruta de cara al futuro.

Si bien el interés de Barcelona entusiasma en Colombia por lo que significa la llegada de un colombiano a uno de los gigantes del mundo, los blaugranas no tienen el camino despejado y se encontrarán con otros equipos muy interesados en hacerse con Yaser Asprilla.

Luego de que el diario El Nacional, confirmado por Sport, revelara el interés del Barça, el reconocido periodista turco Ekrem Konur confirmó que hay más clubes que han tenido acercamientos para quedarse con la 'joya' colombiana.

El que estaría liderando la carrera sería Brighton, que desde hace meses atrás se sabe de su interés por Yaser. Sin embargo, Konur aseguró que Porto, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid -al igual que Barcelona- han estado siguiendo muy de cerca al futbolista.

Contrario a algunas versiones que aseguraban que Watford le pediría al Barça entre 40 y 50 millones de euros por Yaser, según Ekrem Konur, la pretensión del club inglés sería de al menos de 15 millones de euros para dejar ir su nueva 'joya'.

💣 🇨🇴 ❗🟡#WatfordFC ❗

Brighton plan to check on the situation of Watford midfielder Yáser Asprilla.



▪️FC Porto, Sporting CP, Barcelona and Atletico Madrid are monitoring the situation of the 20-year-old Colombian player.



▪️Watford are waiting for an offer of over 15 million… pic.twitter.com/VRSESkBZ5V