Malas noticias: Yerry Mina salió lesionado en el juego del Everton frente al Leicester City

Malas noticias llegan desde Inglaterra, en esta oportunidad por parte de Yerry Mina, quien regresaba al once titular luego de tener algunas molestias físicas durante las últimas semanas, pero lastimosamente, para el colombiano, tuvo que salir del terreno de juego en el partido frente a Leicester City por otros problemas físicos.

Este domingo 8 de mayo, Yerry Mina, volvía a las canchas luego de tener algunas molestias físicas que lo marginaron de estar en el último partido del Everton, luego de diferentes exámenes médicos, se dictaminó que el colombiano podría regresar a la convocatoria en el juego en la jornada 35 de la Premier League, frente al Leicester City.

Tristemente, para el defensa central, solo logró disputar 16 minutos de partidos, ya que, luego de algunos duelos individuales, Mina, sintió molestias en su gemelo izquierdo, que hicieron que el médico del equipo entrara al terreno de juego para revisar al jugador, que minutos después tuvo que pedir el cambio, puesto que, no podía tener un rendimiento óptimo durante el juego.

A pesar de tener molestias físicas, Yerry Mina, pudo salir por sus propios medios, aunque durante el trayecto rumbo al banquillo, hacia algunas señales de bastan dolor, lo que hizo que se volvieran a prender las alarmas en el cuerpo técnico de Frank Lampard, quien no quería arriesgar al colombiano en los últimos juegos.

Para nadie es un secreto que lo de Yerry Mina vuelve a prender las alarmas en el Everton, ya que una vez más, salió lesionado y sus problemas físicos son muy frecuentes en los últimos meses. Por tal motivo, el periodista Patrick Boyland, dio a informar la posible molestia que tendría Mina en el juego frente al Leicester City.

“Le pregunté a Lampard sobre Mykolenko y Mina. Parece un calambre para Mykolenko. Espero que el problema de la pantorrilla de Mina no sea tan grave, aunque habrá un escaneo para ver”, escribió en sus redes sociales.

Asked Lampard about Mykolenko and Mina. Looks like cramp for Mykolenko. Hopeful Mina's calf problem isn't too bad - will have a scan to see though