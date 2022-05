¡Un calvario sin fin! Yerry Mina ha estado ausente por lesión por casi un año en Everton

El reloj no marcaba ni la primera media hora de juego cuando Yerry Mina se tiró al suelo al sentir una molestia en la pantorrilla de la pierna derecha y pidió el cambio. Al minuto 18, el defensor colombiano cabeceó mal atrás y le dejó servido el balón a Patson Daka para que anotar el que era el gol del empate parcial para el Leicester, en el partido contra Everton.

Mientras los rivales celebraban, Mina se quedó tendido en el piso quejándose por un dolor muscular y luego de tener la asistencia médica, determinó que no podía continuar en cancha, por lo que el entrenador Frank Lampard envío a Michael Keane como reemplazo.

Fue corta la dicha de Mina en su regreso de su lesión en el aductor, pues apenas había jugado dos partidos y ahora vuelve a estar fuera por otra lesión. Pese a ser uno de los jugadores mejor valorados en Everton, las lesiones han sido el gran lunar del nacido en Guachené en su etapa en la Premier League, a donde llegó a mediados de 2018.

¿Cuánto tiempo ha estado ausente Yerry Mina en Everton por lesiones?

Desde entonces, Yerry Mina ha sufrido nueve lesiones distintas que lo han sacado de las canchas por un total de 336 días, lo que equivale a casi un año calendario y eso que aún no se ha determinado el alcance de la molestia sentida en el encuentro frente a Leicester.

El historial de inconvenientes físicos para Mina en Everton se distribuye así: pie (29 Días y cuatro partidos de baja), muslo (74-7), rodilla (13-2), contusión (8-1), muscular (28-2), muscular (61-3), pantorrilla (22-4), muslos (39-5) y muslos (89-16).

Todo un calvario han sido las lesiones, sobre todo musculares, que a Yerry Mina le han interrumpido su buen nivel futbolístico dentro de la cancha en un Everton que lo necesita ahora más que nunca debido a que siguen en la lucha por no descender, a falta de dos partidos para culminar la temporada de la Premier League.

Al respecto, Frank Lampard declaró estar un tanto preocupado, pero mantuvo la calma a la espera de los resultados de los exámenes médicos que se la practicarán este lunes al jugador colombiano para determinar el alcance de la lesión.

"Yerry tenía una pequeña molestia en la pantorrilla, no sabemos lo grave que es todavía. Esperemos que no sea un desgarro, lo sintió en la pantorrilla, por lo que tuvo que salir. Esperamos que no sea una lesión de alto nivel y que podamos mantenerlo de nuevo en las próximas dos semanas. Mañana se le hará una resonancia", dijo el entrenador de Everton al finalizar el compromiso del domingo contra Leicester.