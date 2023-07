Yerry Mina ilusiona a los hinchas de Santa Fe: "Con mucha alegría volvería"

Yerry Mina es un jugador que está a la búsqueda de un nuevo equipo. El defensor finalizó su contrato con el Everton de Inglaterra tras cinco años en el club, y todavía no se sabe donde recalará. El jugador fue una pieza fundamental para que el conjunto 'Toffee' no descendiera en la temporada 2022-23, anotando un gol crucial en el penúltimo partido de la campaña contra el Wolverhampton. Por ese punto, el equipo mantuvo la categoría.

El central colombiano tuvo cinco años de altibajos con el Everton. Tuvo algunas actuaciones muy destacadas, pero tampoco tuvo la continuidad que él deseaba debido a múltiples lesiones que sufrió. Sumado a esto, el constante cambio de entrenadores en el club tampoco ayudó a que hubiera un norte fijo.

Durante sus cinco años, Mina fue dirigido por Marco Silva, Carlo Ancelotti, Duncan Ferguson, Rafael Benítez, Frank Lampard y Sean Dyche. Ahora, el colombiano está a la espera de encontrar un nuevo club.

Algunos medios lo han vinculado con equipos de Turquía, Arabia, Inglaterra y Francia, de este último país siendo el Lille la opción que suena con mayor fuerza.

Yerry Mina regresaría a Santa Fe

Por otro lado, mientras el central disfruta sus vacaciones y espera encontrar un club, ha estado algunos días en Colombia.

Mina concedió algunas declaraciones para medios de comunicación, donde recordó su pasado en el fútbol colombiano, particularmente en Independiente Santa Fe. El jugador estuvo en el club desde el 2013 hasta el 2016, y fue campeón de Liga en 2014, y Superliga y Copa Sudamericana en 2015.

Posteriormente, Yerry Mina jugó para el Palmeiras de Brasil, y el Barcelona de España, antes de pasar al Everton en 2018 tras el Mundial de Rusia, donde marcó tres goles.

Al ser preguntado recientemente por Santa Fe, Mina dijo que "volvería con mucha alegría".

"Estoy joven, pero Santa Fe fue uno de los equipos que me abrió las puertas, uno de los pocos equipos porque fui a muchos. Fui a los del Valle, al Cali, al América y nada. Pasto y Santa Fe sí y estoy muy agradecido con ellos por lo que hicieron por mí, por el amor que me tienen. Mi pensar es seguir en Europa, pero en alguno momento, si se da, con mucha alegría volvería por ese cariño que me dieron”, sostuvo.