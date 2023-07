‘JuanFer’ explotó y lo confirmó: “Barranquilla me acogió como uno más”

Después de decenas de rumores acerca de su salida del Junior de Barranquilla, Juan Fernando Quintero decidió pronunciarse mediante sus redes sociales y lo hizo para aclarar que su marcha de la institución rojiblanca obedece a una decisión personal y nada más. Así mismo, le deseó lo mejor a la familia barranquillera y toda la afición que lo “acogió como uno más”.

"Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema, por el momento disfruten de la despedida de @sebavierareal. ¡¡A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón!! ¡¡Y barranquilla me acogió como uno más… feliz tarde a todos y que disfruten!!", escribió en su cuenta de Twitter el futbolista antioqueño.

Han sido varias las versiones que han crecido sobre las razones de su salida del Junior después de conocerse su intención. Dinero, problemas con el cuerpo técnico y hasta algunos ofrecimientos de clubes del exterior, sin embargo, hasta ahora no ha habido información oficial acerca de los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

Por esta razón, ‘JuanFer’ decidió pronunciarse mediante su cuenta de Twitter y aseguró que tan solo se ha tratado de una decisión personal y nada tiene que ver con lo que se ha dicho en la prensa deportiva. Algo que tampoco se ha confirmado que sea cierto de su parte.

Quintero era uno de los invitados de lujo para la despedida del arquero uruguayo Sebastián Viera durante este sábado 8 de julio, pero a raíz de todo este escándalo y su salida repentina, la directiva rojiblanca y el jugador decidieron que no iba a ser parte de este encuentro amistoso por posibles consecuencias en su contra.

Con esto, solo se espera la confirmación oficial por parte de la institución barranquillera acerca de la definitiva salida de Quintero, quien solo disputó siete partidos con el equipo durante seis meses de estancia en la ciudad.

Números de 'JuanFer' en Junior

Lamentablemente, ‘JuanFer’ sufrió una lesión delicada cuando corría la sexta jornada del FPC y a partir de allí todo fue diferente. El ‘10’ había sido uno de los más destacados de su equipo en las primeras fechas, pero la lesión lo alejó del protagonismo.

En total fueron 540 minutos los que disputó Quintero en la Liga BetPlay anotando tan solo un gol. Por Copa Sudamericana jugó 90’ minutos y sufrió la eliminación de su equipo en primera fase.