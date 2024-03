¿Yoreli Rincón estuvo de acuerdo con Alex Morgan? Sorprendentes declaraciones sobre Colombia

La Selección Colombia Femenina quedó eliminada de la Copa de Oro al caer contra una de las mayores potencias del mundo como lo es Estados Unidos y más allá del resultado negativo, el encuentro dejó una imagen que se hizo viral en redes sociales luego de que Catalina Usme, capitana colombiana, protagonizara un duro cruce frente a su colega norteamericana Alex Morgan.

En un tiro de esquina del partido se pudo ver como la leyenda del fútbol estadounidense Alex Morgan vivió un encontronazo con Catalina Usme. Las dos jugadoras se carearon y se pechearon en diferentes oportunidades hasta que sus compañeras tuvieron que separarlas.

Alex Morgan sobre cruce con Catalina Usme

Las imágenes fueron tema central de varios programas deportivos y la futbolista estadounidense habló respecto a lo ocurrido.

En 'Futbol Americas' de ESPN Estados Unidos, Morgan señaló que la Selección Colombia intentó frenar el partido mucho y generar conflictos dentro de la cancha, pero esto hizo más fuerte a su equipo.

“Fue muy picante y lo esperábamos, Colombia es un equipo muy agresivo, muy físico. Siempre están tratando de frenar el juego, cometer faltas, y nosotras estábamos listas para jugar. Aceptamos el reto. Obviamente, después de la derrota ante México, estábamos listas para la batalla, así que creo que ustedes vieron una victoria bastante buena de este equipo”, dijo.

"Tengo que ser honesta, ni siquiera sé qué se dijo ni qué hizo. Ni siquiera sé cómo me sacaron una tarjeta amarilla, pero creo que eso ayudó un poco a animar a mi equipo, que fue el punto importante", agregó respecto al cruce con Usme.

Yoreli Rincón se pronunció

Ante todo esto que se ha dicho, Yoreli Rincón, una de las mejores jugadoras de la Selección Colombia Femenina en la historia, se pronunció y en diálogo con 'El Vbar' de Caracol Radio señaló que efectivamente el conjunto tricolor tiene fama de pegar mucho.

“Tuvimos un inconveniente en 2011, en un partido, creo que Leidy Andrade le metió un puño a Abby Wambach y hubo demanda y todo, que no pasó a mayores porque dijeron que fue parte del partido. Pero sí le metió su buen puño. Desde ahí, cada vez que hay un encuentro, son partidos muy duros y siempre es más notorio lo que hace la Selección Colombia a la estadounidense, se ve más”, dijo inicialmente.

"Tiene toda la razón, tampoco estoy de acuerdo con el enfrentamiento que hubo en este partido, el cara a cara con Alex Morgan. Pero no soy yo quien deba juzgar esas jugadas".

Finalmente, señaló que Colombia sí debe jugarle de igual a igual a todos los equipos, pero no caer en el juego brusco.

“Estoy de acuerdo en que no hay que tenerle miedo a ninguna camiseta y hay que intentar jugar, pero no estoy de acuerdo con ir a irrespetar, cuando no nos han irrespetado a nosotras. Hay que jugar fútbol. No tenerle miedo ni temor a nadie, simplemente respeto a la historia porque ellas han hecho la historia que ningún equipo o selección tiene”, sentenció.