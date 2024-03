¿Volverá al fútbol colombiano? Jorge Luis Pinto cerca de volver a dirigir a un importante equipo

Para nadie es un secreto que Jorge Luis Pinto es uno de los mejores entrenadores de fútbol que tiene Colombia, haciendo que el entrenador santandereano se convierta en el deseo de varios equipos a nivel nacional e internacional, pues su amplia trayectoria lo deja mejor posicionados mejor que varios de sus colegas.

Pues bien, luego de su polémica salida del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto estaría cada vez más cerca de volver a dirigir en el fútbol profesional, pues al parecer uno de los equipos más importantes del fútbol peruano estaría interesado en contratar los servicios del exentrenador de la Selección de Costa Rica.

Melgar de Perú interesado en Jorge Luis Pinto

Según se ha podido a conocer por medio de la prensa de este país, las directivas de Melgar estarían interesados en Jorge Luis Pinto para reemplazar al Pablo de Muner, entrenador argentino que salió de Perú por malos resultados obtenidos en el torneo local, además de la temprana eliminación en la Copa Libertadores.

Ante los rumores presentados, fue el propio Jorge Luis Pinto que confirmó el acercamiento con el equipo peruano, dejando claro que no tiene un afán por ir a dirigir cualquier equipo, sino que quiere tener un proyecto serio y que pueda triunfar en lo administrativo y en lo deportivo.

“No tengo afán. No quiero dirigir un equipo solo para competir, sino que quiero un equipo para ir a ganar. A estas alturas no me interesa ganar en dinero, aunque es algo que nos gusta, sino que quiero ganar en fútbol", fueron las palabras del entrenador santandereano en entrevista con el canal El Marcador.

En dado caso que Jorge Luis Pinto pueda llegar a un acuerdo con Melgar, será la segunda vez que el estratega colombiano dirija un equipo en el fútbol peruano, luego de sus etapas en Alianza Lima entre 1997 y 2000. Allí, el entrenador cafetero conquistó dos títulos de liga.

Jorge Luis Pinto mostró su lealtad con el Deportivo Cali

Por último, el entrenador santandereano afirmó que no quiere entrar en problemas legales con el Deportivo Cali por los salarios atrasados, dejando claro que siempre tendrá lealtad con el equipo azucarero por lo vivido en años anteriores.

“Estoy aún cobrando el mes de abril en el Cali, pero jamás voy a demandar (…) Siempre le deseo lo mejor al Cali, pero han cometido errores en excesos económicos", finalizó.