Entró en vigor ley que impide que bancos lo llamen a cualquier hora: ¿cuáles son los horarios permitidos?

Este 10 de octubre entró en vigor la Ley dejen de fregar, que prohíbe a bancos y empresas de servicios comerciales llamar a clientes o usuarios a cualquier hora, también establece los canales, la periodicidad y otros aspectos que buscan proteger la intimidad de los consumidores.

Esta ley fue aprobada en julio y plantea los siguientes lineamientos:

Las entidades solo pueden contactar al usuario por un canal, es decir, no puede haber comunicación por WhatsApp, llamadas telefónicas, y mensajes de texto al mismo tiempo y con el mismo fin. Adicionalmente, solo podrán contactar al consumidor máximo dos veces cada semana, de lunes a viernes.

Esto en cuanto a horarios, pero también hay cambios de forma y su cumplimiento lo vigilarán las superintendencias Financiera y de Industria y Comercio. En caso de ser necesaria una sanción, también podrán interponerla de acuerdo con la ley.

Las entidades de cobranza pueden contactar a los morosos y también al codeudor, pero deben cumplir los horarios establecidos: de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Los domingos y festivos no está permitida la comunicación.

De ahora en adelante tampoco tienen permitido preguntar los motivos por los que una persona no ha realizado el pago de su deuda. Lo que sí se mantiene es que en caso de que el usuario haya perdido su empleo o tenga algún tipo de situación que le impida el pago, esta sí podrá ser comunicada a la entidad para llegar a acuerdos.

Hay excepciones a la norma y los horarios:

Cuando se trate de confirmaciones de operaciones monetarias

En caso de alertas de transacciones fraudulentas en bancos

Con el fin de brindar información antes solicitada sobre ahorros y cesantías.

Esta ley cobija a empresas de telefonía móvil, entidades de comercio y cualquier compañía que cobre al usuario.