Las afectaciones para taxistas y pequeños comercios con la reforma tributaria

Por estos días se lleva a cabo en Cartagena el Consejo de Naturgas y uno de los temas de debate de este sector en la economía es el de la reforma tributaria y cómo se vería afectado con estos impuestos que se plantean.

Precisamente, Noticias RCN habló con Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, sobre las afectaciones que podría tener el sector y todos aquellos taxistas y hasta pequeños comercios con las decisiones de esta reforma tributaria.

¿Cuál es la afectación para los usuarios del servicio de gas?

La sobretasa que pretende imponer la ponencia de la reforma tributaria radicada el pasado martes a la extracción de gas natural, implica una desaceleración en las inversiones del sector pendiente de ampliar la cobertura del gas natural. Hoy en día, 1,7 millones de personas en Colombia cocinan con leña, con carbón, con residuos sólidos. Incrementar y afectar la tarifa de estructura del gas natural, implicaría que esas inversiones se desestimulen.

Hay algo en lo que quiero hacer énfasis, lo cierto es que, si pensamos bien y lo analizamos bien, lo que estamos promoviendo es un tránsito al carbón, porque las plantas de generación térmica para energía eléctrica y las industrias van a optar, en caso de que el gas natural sea más costoso, por buscar un sustituto y ese sustituto va a ser el carbón. Y hay algo muy importante, no vamos a aprovechar la autosuficiencia que tenemos en gas natural para ser autosuficientes en la producción de fertilizantes y afrontar una verdadera lucha contra el hambre en Colombia.

¿En qué sentido habría afectación a los taxistas y pequeños comercios?

Hoy, 36 millones de hogares colombianos se benefician del gas natural. 30 millones de ellos, ubicados en los estratos 1,2 y 3. Hay pequeños comerciantes, taxistas que optaron por utilizar gas natural para tener ahorros económicos. Por su puesto que un impacto en la estructura tarifaria del gas natural, incrementando los costos de producción puede tener una repercusión de incrementar la tarifa mensual del servicio público de gas natural en Colombia.

¿Colombia debería importar o garantizar la producción de gas en el país?

Colombia cuenta con reservas que le dan una autosuficiencia hasta por 11,4 años. Sin embargo, en áreas que todavía no han sido asignadas, el estado colombiano ha sido notificado que tienen recursos, que pueden ser reservas futuras que debemos desarrollar y podrían darnos una autosuficiencia no de 11,4 años, sino de 100 años. Por su puesto que apostarle a mantener seguridad energética es desarrollar un potencial de reservas para no depender de la reserva de gas natural de ningún país.

¿Qué cree que puede llegar a cambiar en el debate del Congreso?

Yo quisiera resaltar dos mensajes importantes de lo que dijo el presidente este miércoles. El primero es que fue claro que en los lugares en los que el gas natural reduzca emisiones de CO2 y sea competitivo económicamente tendrá cabida en este Gobierno. Adicionalmente, señaló que este es el momento del gas natural y nos invitó a que participáramos en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar el papel del gas natural, como habilitador de la transición energética que él ha mencionado,

En ese sentido, creo que eso será fundamental para los debates que se van a dar en torno a la reforma tributaria.