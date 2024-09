¿Cómo se presenta un CDT en la declaración de renta? Tome nota

Desde agosto empezó la declaración de renta para personas naturales. Según explica la Dian, quienes tienen que presentarla son aquellas que cumplan alguna de estas condiciones:

¿Quiénes declaran renta?

Que su patrimonio bruto con corte al 31 de diciembre haya sido superior a $190.854.000.

En 2023, sus ingresos brutos tuvieron que ser iguales o superiores a $59.377.000.

Los consumos de las tarjetas de crédito en 2023 tuvieron que ser superiores a $59.377.000.

El valor total de las compras y consumos en 2023 tuvieron que ser superiores a $59.377.000.

El valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superiores en 2023 a $59.377.000.

Varias de las personas que declaran renta, cuentan con inversiones a su nombre, las cuales deben estar presentadas. Una de estas son los CDT.

¿Cómo se presenta un CDT en la declaración de renta? Noticias RCN conversó con un experto para tener claridad sobre este asunto.

Así se presenta el CDT

El experto es Edgar Jiménez Méndez es contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes, magíster en Creación y Gestión de Empresas de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España. En la actualidad, se desempeña como docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Jiménez explicó que, por ejemplo, si una persona tenía un CDT que venció en 2023 y cumple con algunos de los requisitos mencionados anteriormente, debe presentarlo entre el presupuesto.

“Entonces eso hace que su patrimonio sea más grande. Eso por un lado, los rendimientos que genera deben ser ingresos”, puntualizó Jiménez al mencionar que los intereses generados por el CDT hay que vincularlos a los ingresos obtenidos en 2023.

El experto también dijo que la retención en la fuente termina siendo un punto a favor: “Cuando yo me gano el millón de pesos, me la quitan por la derecha, pues como decimos en Colombia. Entonces se supone que yo ya pagué el impuesto sobre eso entonces como ya me lo quitaron”.