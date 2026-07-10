MinHacienda elimina el límite del 30 % a inversiones de fondos de pensiones en el exterior

Este miércoles 7 de octubre, el Ministerio de Hacienda informó que se derogó el límite del 30 % de las inversiones de los fondos privados en el exterior.

Por medio del decreto 1490, se le hicieron modificaciones al régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y se eliminó el límite que había en cuanto a las inversiones en activos del exterior.

¿En qué consiste la medida?

En el pasado regía el decreto 2555 de 2010, el cual permitía que los fondos invirtieran hasta el 70 % de los recursos en el exterior. Sin embargo, en abril de 2026, el Gobierno anterior expidió el decreto 0369 con el que redujo la cifra al 30 %.

De la mano con este punto, se ajustó una reducción gradual, para que en tres años fuera de 35 % y en cinco años quedara en 30 %. Además, las Administradoras de Fondos de Pensiones iban a tener seis años como plazo para presentar un plan de ajuste a la Superintendencia Financiera.

Ahora bien, para el Gobierno actual, esta medida obligó a reducir la inversión de los fondos en activos y dirigir las cotizaciones hacia inversiones nacionales. Entonces, concluyó que se limitó a sacarles provecho a los ahorros en los mercados y, en consecuencia, se cortó una posibilidad de mejores condiciones de rentabilidad.

Ministro destaca la rentabilidad

“Establecer un mismo límite global para todos los portafolios podía reducir las posibilidades de diversificación y limitar la adecuada aplicación del esquema de multifondos”, consideró el ministerio.

Un punto clave es que las administradoras no invertirán sin restricciones. Es decir, se mantienen los límites que estaban contemplados en el decreto 2555 relacionados con los estándares prudenciales y exigencias de gestión integral, entre otras variables.

“Estos recursos no son de las administradoras, son de los trabajadores y de allí saldrán sus pensiones. Limitar las inversiones puede reducir la rentabilidad y con el tiempo afectar el valor del ahorro”, afirmó Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda.