El requisito de Colpensiones para aumentar el valor de su pensión si decide seguir trabajando en 2026

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) aplicará un incremento en la mesada de los colombianos que hayan cotizado más de las 1,300 semanas mínimas exigidas para los hombres, o por encima de las 1,250 semanas requeridas para las mujeres en este 2026.

Aquellas personas que decidan seguir trabajando y aportando al sistema después de alcanzar estos topes verán un beneficio directo y automático en el dinero de su jubilación.

El beneficio de seguir cotizando: ¿Cómo se calcula el aumento?

La legislación colombiana premia la permanencia en el mercado laboral formal a través de una mejora en la denominada tasa de reemplazo, que es el porcentaje del salario promedio que se recibe como pensión.

Por cada bloque de 50 semanas adicionales cotizadas con éxito por encima del mínimo legal, Colpensiones está obligada a sumar un 1.5% adicional al porcentaje de liquidación de la mesada.

Con 50 semanas extra: El porcentaje pensional sube un 1.5%.

Con 100 semanas extra: El incremento asciende al 3%.

Con 200 semanas extra: La mesada puede llegar a subir hasta un 6%.

Este mecanismo representa una oportunidad financiera clave para quienes, teniendo la edad de jubilación (57 años para mujeres y 62 para hombres), gozan de buena salud y estabilidad laboral para robustecer su futuro económico.

Ojo al cambio histórico en las semanas de las mujeres

Un factor crucial para tener en cuenta en 2026 es el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional en favor de la equidad de género. A partir del 1 de enero de este año, el mínimo exigido para las mujeres en Colpensiones bajó de 1,300 a 1,250 semanas.

Este beneficio continuará disminuyendo a un ritmo de 25 semanas por cada año hasta tocar el suelo de las 1,000 semanas en el año 2036. Esto significa que, en 2026, las mujeres empiezan a acumular el beneficio del aumento del 1.5% desde la semana número 1,251 en adelante, haciendo el camino hacia una mejor mesada mucho más accesible.

Aunque seguir aportando es altamente rentable, la ley colombiana fija un techo insuperable para proteger la sostenibilidad del sistema público. El monto máximo que reconoce Colpensiones no puede exceder el 80% del Ingreso Base de Liquidación (IBL).

Por consiguiente, una vez que el afiliado alcanza ese 80% combinando sus ingresos promedio y sus semanas acumuladas (con un límite tradicional de hasta 1,800 semanas cotizadas), los aportes adicionales dejarán de sumar porcentaje a la mesada. Se aconseja a los trabajadores solicitar su historial laboral y proyección pensional directamente en los canales de atención para calcular el momento óptimo de su retiro.