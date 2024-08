¿Cómo es trabajar a más de 50 metros de altura?: un día como operador de torre grúa

En lo alto de la ciudad, entre el rugido de los motores y el vaivén de acero y concreto, existe un mundo poco conocido: el de los operadores de torre grúa.

En Historias Excepcionales conocimos el pulso frenético y la precisión milimétrica detrás de quienes construyen el paisaje urbano desde las alturas. Así es como estos héroes modernos dan forma a nuestras ciudades, una elevación a la vez:

“Al principio siempre a uno le da como como el vértigo porque cuando uno no está acostumbrado a la máquina, tiene un movimiento hacia adelante hacia atrás, cuando le descargan muy duro, pues sí se mueve brusco, pero ya es costumbre como todo. Entre más altura como más relajado está uno. Menos ruido menos”, relató Jhon Sánchez.

Es operador de torre grúa, tiene 41 años, hace 18 está en el gremio de la construcción y desde hace al menos 16 trabaja en oficinas ubicadas entre los 50 y 120 metros de altura.

Al igual que los cimientos que ha ayudado a construir por todo el país, tiene una sólida rutina. Y lo que para muchos en Colombia es iniciar su jornada con papeleo, para él, cumplir con fino detalle cada paso es la diferencia entre la vida y la muerte.

“La revisión del equipo: va, mira, si está sobre el chasis, revisar que estén bien pinados, que tengan sus pasadores; si es empotrada (la torre grúa), revisar los ocho pasadores del piso tengan sus pines. Allá se amarra uno, o sea, se conecta uno a la línea de vida, porque es conectarse y empieza uno el ascenso”, comentó Jhon.

Todo está listo, el equipo en perfecto estado y la actitud a la misma altura del punto más elevado de la torre, que para muchos pareciera tocar el cielo.

“Y ya en cada empalme de las secciones, cada 12 metros, va uno revisando pasadores, que si no lo tiene - porque como eso genera movimiento, a veces se totean - entonces llamar e informar al jefe para que mande la persona, o lo mande (el pin) para uno mismo instalarlo en dado caso”.

Subimos a una torre de aproximadamente 50 metros de altura, que para un operador experimentado significa entre unos 10 y 15 minutos escalando. ¿Pero hay torres grúa más altas? Jhon nos contó que lo más alto que ha llegado a estar es a más de 120 metros. Algo impensado para muchos.

“Estuve en una máquina en la costa a 125 metros de altura. Usted está digamos donde usted es el único que ve hacia abajo; todo lo que usted ve son edificios”.

¿Pero estando tan alto se dificulta la visibilidad y el trabajo? “La mayoría de todo es avisado; sube, baja, o giro, ya el compañero se encarga de dirigirlo a uno, las cargas los movimientos que no vaya a hacer”.

Sin embargo, para estos hombres que a diario arriesgan sus vidas, pero que trabajan con amor y pasión por su oficio, hay algo que les pone bruscamente los pies en la tierra. Va más allá del peligro y dura toda su extensa jornada:

"Lo único así malo de la profesión que uno tiene es la soledad, porque pues igual está uno solo. Normalmente el horario que nosotros tenemos es de entrada, 7:00 de la mañana, pero no sabemos a qué hora nos vamos para la casa”.

Llegamos a la cima, pero allí el trabajo no es más sencillo, es solo el principio. Se deben combinar el talento, profesionalismo, concentración, pulso milimétrico, tranquilidad y colaboración de equipo con un solo objetivo: construir.

“Ahí ya revisa uno, pues primero que todo prende la máquina como tal porque es un mando muy sensible, y toma la decisión de hacer las pruebas en vacío que son los tres movimientos que tiene la máquina: carro adelante, giro y elevación. Entonces uno hace ese movimiento para saber que el mando esté operativo, de que no esté fallando nada, que usted no escucha ningún ruido extraño. Prende radio y a iniciar labores”.

Muy temprano el operador se sienta en una silla adecuada para trabajar cómodamente, pero que le permita una panorámica de 180° en todas las direcciones, en una cabina protegida por ventanas de unos 2 metros cuadrados, en donde está el mando de aquella poderosa y delicada máquina.

¿Cuáles son los requisitos para ser operador de torre grúa en Colombia?

Para ser operador de torre grúa en Colombia hay que cumplir con varios requisitos y rigurosas pruebas que determinarán si alguien es o no apto para esta titánica labor:

“Uno hace una certificación avalada por la Onac, la cual certifica que usted es una persona competente para hacer su trabajo; o el Sena también da una certificación dura tres años”.

“Anualmente nos mandan hacer un examen periódico donde la visión, pues debe ser 20/20, le hacen a uno espirometría; a los que somos mayores de 40 años nos hacen un electrocardiograma, y lo que es audiometría, visión, y el examen general para definir si usted no sufre de ningún mal para trabajar en altura”.

Toda profesión y oficio conlleva riesgos. En algunas las consecuencias son fatales.

Cifras generales del Ministerio de Trabajo señalan que en 2022 se reportaron 65.257 accidentes laborales en el sector de la construcción, en 2023 fueron 67.596.

Más allá del temor a las alturas, operar una torre grúa, al igual que los trabajos de construcción en sí, es para valientes. Es una labor de cabeza fría, cálculos, precaución y determinación.

“He tenido compañeros que les he enseñado, les he dado la oportunidad de aprender y se han subido, pero en el primer movimiento dicen que se bajan, porque no aguantan el movimiento de la máquina".

"Yo creo que esto es al que le gusta. Yo soy feliz con mi profesión porque gracias a Dios con ella llevo el pan para mi casa"

"Es un oficio de que en sí es suave, pero que usted tiene responsabilidad, bastante, porque se da cuenta que abajo hay 50 o 100 personas, o pueden haber más. Con una mala maniobra se puede golpear a un compañero, lo puede hasta matar.

Pero ninguno está exento de sufrir algún percance de salud estando en operación, a más de 50 metros de altura. Pero el peligro conlleva también un plan para salvaguardar la integridad y vida de todos.

“Sí tengo la posibilidad y me siento con fuerzas de bajar, inmediatamente desciendo. Pero si no tengo la fuerza de bajar, como ha pasado con compañeros que no han sido capaces de hacerlo, pues hay que activar el plan de emergencia para que una persona vaya y lo rescate a uno".

Parecen ser de hierro o acero, tal como las estructuras que ayudan a forjar, pero al interior de aquella maravillosa obra de la ingeniería hay más que seres aguerridos y trabajadores, son padres, madres, hijos, hermanos, amigos y compañeros.

“Ellos (su familia) contentos orgullosos, pero siempre dicen que cada día que tenga mucho cuidado (...) Esto es una pasión, como decimos nosotros: 'estos fierros son una pasión', y no todos tenemos el corazón de hacer eso”.