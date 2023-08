¿Cómo redactar una tutela de manera efectiva?: funcionaria de la Rama Judicial responde

En la Constitución Política de Colombia, en el artículo 86 está consagrada la acción de tutela como un mecanismo que permite a todos los ciudadanos reclamar ante un juez la protección de sus derechos fundamentales.

Sin embargo, muchas tutelas se deniegan por falta de conocimiento de las personas o por no revisar si efectivamente hay vulneración en los derechos. Para ello, los ciudadanos deben verificar si se consolidó una violación de la justicia.

Ante las dudas de muchos ciudadanos, en NoticiasRCN.com dialogamos con una funcionaria de la Rama Judicial de Colombia para dar mayor claridad a este tema. “En primera instancia, una tutela no requiere un formato específico ni formalidad alguna para presentarla, de hecho, es la esencia de la acción de este mecanismo de protección, que básicamente es una herramienta que tienen los ciudadanos e incluso la puede presentar una persona sin necesidad de apoderado, es decir, de un abogado”.

¿Qué es una tutela y para qué sirve?

Según la funcionaria, “la tutela es un mecanismo subsidiario y es un recurso para que las personas hagan uso de ella, pero habiendo agotado todos los medios adicionales que están previstos en la ley para interponer esta acción. Por ejemplo, si yo elevo una petición y no me contestan habiendo enviado a todos los medios posibles, le puedo decir a través de este medio al juez, que hice todo lo posible y no fue concedido mi derecho; pero si no agoto ningún recurso, el juez la deniega porque no cumple con ese criterio. Sin embargo, se verifica los casos de las personas que son sujetos de especial protección constitucional, es decir, los ancianos, los niños; las personas con alguna enfermedad o discapacidad”, mencionó la especialista.

¿Cómo presentar una tutela para las pensiones?

Con respecto al tema de las pensiones, ya sea de vejez o invalidez, “se debe priorizar este recurso para garantizar una vida digna y se deben sustentar los hechos en la acción de tutela, para que ahí uno entre a proteger esa situación. Es el caso de los adultos de 70, 80 o más años que han hecho estas solicitudes. Por ejemplo, si Colpensiones no le contesta, efectivamente tiene a su alcance todos los mecanismos ante el juez ordinario y laboral; pero si esta persona espera más tiempo a que le resuelvan el tema, probablemente se pueda morir o va a estar sujeto a que mientras se desarrollan las cosas no pueda tener una vida digna. Por eso como juez institucional, uno entra a revisar si debe o no entrar a proteger estos derechos”, recalcó la experta.

¿Cómo redactar una tutela de manera efectiva?

En entrevista con NoticiasRCN.com, la abogada de la Rama Judicial entregó estas recomendaciones: “En las tutelas no se deben citar normas, ni jurisprudencias, que es lo que normalmente la mayoría de las personas hacen. Al contrario, esto es un mecanismo al alcance de todos para que los ciudadanos manifiesten la violación a los derechos fundamentales que requieren de una protección inmediata. Para ello, es importante redactar claramente los hechos en orden cronológico, con palabras precisas contando la narración de sucesos en donde radique información si hubo peticiones. Además, es importante que adjunte las pruebas, radicados y todos los nexos que tengan a su alcance porque uno como juez institucional se basa en las pruebas que se muestran en relación con la tutela”.

Adicional a ello, “deben relacionar bien el sujeto que vulneró el hecho para que uno como juez los pueda citar a rendir informe. Actualmente, se puede realizar a través de mecanismos virtuales en la sección de tutela en línea y la persona puede enviar los documentos por este medio. Luego, eso entra a reparto y dependiendo de la entidad que sea el accionado, es decir, la que presuntamente vulnera los derechos se dirige a jueces municipales, de circuito o al tribunal. Después, se asigna el caso a un juzgado, en donde tienen un día para admitirla y posteriormente se contacta a la empresa implicada para que presenten un informe de uno a tres días. Ellos presentan el informe mencionando lo sucedido y ya uno con esa información tiene 10 días para resolver, emitir el fallo y notificar la tutela”, concluyó la abogada.

