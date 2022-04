La pandemia impulsó el ahorro infantil en los hogares colombianos

Un reciente sondeo realizado por la reconocida cooperativa Fincomercio, revela 3 grandes hallazgos respecto a lo que ha ocurrido con el ahorro infantil en los últimos 4 años. Primer hallazgo, los primeros 3 meses del 2022 se ha duplicado el ahorro infantil al comparar el número de cuentas existentes con el mismo periodo de 2019. Segundo hallazgo, 2020 primer año de la pandemia, representó una disminución del 37% en el número de cuentas de ahorro de niños. Tercer hallazgo, viajar es el motivo número uno, por el cual, hoy ahorran los niños y adolescentes entre 3 y 18 años.

“Nuestro compromiso social nos impulsa a conocer de cerca las necesidades reales de los colombianos a lo largo de todas las etapas de su vida. Por eso, realizamos diversas actividades para escuchar a los niños y adolescentes con el objetivo de conocer qué piensan del ahorro, por qué ahorran, para qué y cuándo lo hacen. En ese contexto, descubrimos que la pandemia ayudó a cientos de hogares a tomar conciencia sobre la importancia del ahorro, a tal punto que, en este primer trimestre de 2022, se ha duplicado el número de productos abiertos para niños, lo que muestra un cambio en los temas financieros en los hogares”, explica Mauricio García, director de ahorro e inversión en Fincomercio.

Sueños de los niños cada vez se parecen más a los adultos

Contrario a lo dicho durante décadas anteriores cuando los menores ahorraban para dulces, helados y golosinas en general, este sondeo establece que hoy, la razón número 1, por la cual, los jóvenes encuestados están ahorrando es viajar.

Al revisar la segunda y tercera razón hay ligeras diferencias por género, mientras que para los niños son comprar juguetes e invertir en el hogar como, por ejemplo, ayudar a sus padres a comprar un televisor nuevo y para las niñas son estudiar y comprar juguetes.

Top 5 para hacer el ahorro divertido

“En Fincomercio tenemos 65 años de trayectoria, somos vigilados por Supersolidaria, trabajamos por ser una marca social, incentivamos la cultura de ahorro, promovemos las metodologías correctas conforme a la edad. Por ejemplo, en niños lo más importante es hacerlo de forma divertida, eso explica el éxito de Fincoahorrito nuestro producto dirigido al segmento infantil, que ofrece la inmensa posibilidad de que padres, abuelos, tíos, hermanos y hasta primos sean quienes inscriben al niño en este proyecto de ahorro infantil”, asegura García.

Algunas recomendaciones para promover el ahorro infantil:

Hacer del ahorro algo entretenido: Siempre que quiera incentivar el ahorro en el menor, hágalo jugando o con actividades emocionantes. Establezca un propósito concreto: En el caso de los viajes, elija el país, la ciudad e incluso puede recortar una imagen y ubicarla en un lugar frecuente para el niño. Ayúdele a entender la magnitud del dinero: Use monedas, billetes, incluso de otros países para explicarle la diferencia y cuántos se necesitan para lograr el objetivo propuesto. Métodos de ahorro: Tenga varias formas, por ejemplo, una sistematizada donde con la ayuda de los padres, el niño pueda entrar y hacer un depósito, como ocurre en las aplicaciones y la oficina virtual de la cooperativa. Tenga otra mucho más tradicional, como una alcancía, puede ser transparente o decorada al gusto del menor, para motivarlo. Conviértalo en un hábito permanente: Al igual que el tipo de alimentación y las horas de sueño. Ahorrar depende de lo que el niño ve de los padres, por lo cual, asegúrese que todos los meses tengan una conversación estimulante sobre el dinero.

Madres revelan cómo enamoraron a sus hijos en el ahorro infantil

“El ahorro siempre ha sido uno de los pilares en mi hogar. Lo he cultivado en mis dos hijos desde que nacieron. Mi principal motivación es que ellos tengan su educación garantizada porque hoy en día los estudios universitarios son muy costosos. Desde hace 2 años ahorramos con Fincoahorrito y ellos ya saben de la importancia del tema, al punto que me lo recuerdan porque ya es un hábito para ellos”, explica Catherine Chávez, madre de Juan Ríos de 7 años y Amy Ríos 10 años.

“Enamorar a los hijos para que ahorren es algo que requiere trabajo. Pero, como cualquier otro hábito, como tender la cama o cepillarse los dientes depende de que nosotros como padres les demos ejemplo. Yo personalmente, me he encargado de eso, porque toda mi vida he ahorrado ya que mi mamá me enseñó. Hoy soy feliz con Fincoahorrito, porque mi hijo ya tiene una considerable cantidad de dinero y a sus 8 años es absolutamente consciente de la importancia del tema”, asegura Irma Quijano, madre de Juan Diego Castro.