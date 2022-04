Continúa el desplome: así va el panorama de la economía mundial por guerra Rusia-Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania no cesa aún y a dos meses de haber comenzado los bombardeos, cada vez la tensión se vuelve más tensa y crece la incertidumbre en cuanto a lo qué pasará en el futuro inmediato.

Más información: El fin de la cruel guerra de Rusia en Ucrania sería en 2023

Dicho panorama incierto también está latente en los mercados económicos del mundo. Mabrouk Chetouane y Nicolas Malagardis, estrategas de Natixis Investment Managers, comparten las ultimas perspectivas en torno a los mercados financieros, e inflación y los principales cambios que se presentaron en el último mes.

Desestabilización política y tensión en los mercados financieros

Marzo ha sido un mes de múltiples acontecimientos materiales. No sólo no se produjo la rápida victoria prevista por el presidente Vladimir Putin, sino que han aumentado las posibilidades de un conflicto duradero. El estancamiento militar y la desestabilización de los equilibrios políticos han provocado un deterioro de la visibilidad y la confianza de los inversionistas. Esto ha hecho que las volatilidades y los indicadores de estrés, como el índice de estrés financiero, OFR, vuelvan a ser positivos por primera vez desde que se produjo la crisis del covid-19.

La guerra de Ucrania también ha puesto en el punto de mira la relación económica y militar de China con Rusia, por lo que la postura del presidente Xi será aún más analizada en el futuro. Las tensiones entre las administraciones estadounidense y china no han desaparecido, especialmente en lo que respecta a la autonomía de Taiwán. Además, el posible regreso de Irán y Venezuela a los mercados energéticos también ha sido una consecuencia colateral de la guerra. Ambos países podrían añadir potencialmente varios miles de barriles y mantener el suministro. Sin embargo, dado que el estado actual de la infraestructura necesaria para recuperar un nivel significativo de producción no es el mejor, los precios del petróleo no se han aliviado mucho hasta ahora con esta evolución y siguen siendo muy volátiles.

Las presiones inflacionistas se convierten en una amenaza

La historia del aumento de los precios no se limita al petróleo. El precio de otras energías (gas, carbón, electricidad), así como el de otras materias primas, también ha aumentado considerablemente. El precio de los metales y las materias primas agrícolas están alcanzando máximos, superando los observados en 2010. La inflación de la energía está añadiendo presión a las cadenas de suministro y afectando a todo el complejo de materias primas, lo que justifica el aumento de los precios al consumo, en un momento en que las cifras de inflación están aumentando en todas las regiones, excepto en China.

Amplia neutralidad en la renta variable

Los mercados de renta variable fueron los primeros en sufrir el deterioro de las condiciones y la falta de visibilidad que han caracterizado el mes de marzo. Los precios de las acciones cayeron bruscamente, alcanzando, lo que hasta ahora ha sido un fondo, el 8 de marzo, cuando las tensiones geopolíticas y militares estaban en su punto más alto. Desde el comienzo del año, el EuroStoxx 50 ha perdido casi un 18% de su valor y el S&P500 otro 12,5%.

Le puede interesar: La historia de dos jóvenes ucranianos que abrieron un café en medio de la guerra

Los únicos mercados que han superado los resultados hasta ahora han sido los del Reino Unido y Brasil -al estar muy expuestos a los sectores de la energía y los recursos básicos- y, por ello, han subido un 2,3% y un 13,4% en lo que va de año, respectivamente.

La sucesión de choques externos durante los últimos años, es decir, el Brexit, la guerra comercial, Covid y la guerra de Ucrania, está poniendo a prueba la resistencia de los mercados a los entornos inciertos. Esta última crisis ha demostrado una vez más que los mercados tienen la capacidad de recuperarse. Esto es así porque los principales índices de renta variable han recuperado gran parte de sus ventas, en consonancia con el posterior descenso de las medidas de volatilidad implícitas en el mercado, que han vuelto a sus niveles anteriores a la crisis. No obstante, y a pesar de este repunte, seguimos siendo prudentes dados los preocupantes fundamentos macroeconómicos y microeconómicos.