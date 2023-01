Ojo: el aumento de los arriendos comerciales no depende de la inflación, ¿cómo se ajusta?

Con el dato de inflación anual que reveló el Dane, que se situó en 13,12%, se define el monto máximo en el que los arriendos del país pueden subir. Este cálculo se hace sacándole dicho porcentaje al valor que se paga por una vivienda mensualmente. De esta manera se sabe cuál es el tope que el dueño de un inmueble puede cobrar.

Sin embargo, los alquileres comerciales tienen una forma de operar distinta y no sujeta a dicha cifra. En estos casos no hay una regulación o ley que determine cuál es el ajuste anual que debe tener el costo de un lugar destinado a las ventas o negocios, y por ende el acuerdo depende de otros factores.

La forma en que se determina el aumento en el precio de alquiler de locales, bodegas, consultorios, oficinas u otros es con un acuerdo entre ambas partes y depende de lo que se planteó en el contrato de arrendamiento. El abogado, economista y profesor de la Universidad de La Sabana, Johan Caldas, explicó que se estipula libremente, y por lo general se acostumbra a fijar inicialmente, por ejemplo, que el aumento va a ser del IPC más uno, dos puntos o el mismo.

De acuerdo con La Federación de Lonjas de Propiedad Raíz, es importante dejar estipulado en el contrato cómo se decidirán los ajustes, debido a que no hay ninguna norma que lo regule y, por ende, de no hacer esto, no cabe la posibilidad de cambiar el canon.

Inflación en Colombia

Los datos que reveló este jueves 5 de enero el Departamento Administrativo Nacional de Estadística dejaron en evidencia que la economía del país está, por no decir más, apretada. La cifra de inflación supero las proyecciones de los expertos que esperaban que no sobrepasara el 13%; sin embargo, el Gobierno Nacional prevé una mejoría en el comportamiento de los precios, con una inflación que se mantenga en el 7% durante este 2023.