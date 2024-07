En números rojos: Dane advierte que la producción industrial volvió a caer

La producción industrial bajó un 2,5% entre mayo de 2023 y el mismo mes de 2024; en este mismo periodo, 28 de los 39 sectores están en números rojos, es decir, en la actualidad las empresas están elaborando menos productos, ¿a qué se debe este fenómeno?

Reducción en la productividad

Según informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), los sectores que más han bajado su producción en Colombia es la industria de vehículos automotores (-41%), fabricación de muebles (-18%) y la confección (-7,9%).

“Tenemos algunos sectores con reducciones importantísimas en su producción, en algunos casos, por pérdidas de competitividad como en el sector de los vehículos”, dijo en Noticias RCN Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

Otra de las razones también sería el bajo consumo de los colombianos. Empresarios como Luis Ospina, del sector textil, reportó que el sueldo no le alcanza a los ciudadanos.

“El consumidor final en este momento esta muy esquivo porque no hay capital, no hay plata”, manifestó. “La gente o paga arriendo, o come, o se viste”, sentenció.

El contrabando, otra ‘piedra en el zapato’

Yilmar Celis, un empresario textil, también culpó al contrabando por la baja productividad en diferentes sectores empresariales, sobre todo en el de las telas.

“Esto golpea duro a los empleos, porque no se generan de acuerdo con el ingreso que hay”

En el mismo informe el Dane advierte que las ventas en el sector industrial han disminuido un 3% y el personal ocupado en la fabricación de productos también se redujo 1,2%.