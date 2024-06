Descuentos sorprendentes en el 'outlet secreto' de Facol en Bogotá: prendas desde 9 mil pesos

Los outlets se han posicionado como una opción atractiva para los colombianos en busca de productos a precios accesibles. Estos establecimientos, conocidos por ofrecer artículos con ligeros defectos, reparaciones o fuera de temporada, han ganado popularidad por su capacidad de proporcionar grandes descuentos en una variedad de productos.

Influencer descubrió un outlet secreto de Facol

Recientemente, un influencer conocido como @me_dicenpato en TikTok, reveló la existencia de un outlet "secreto" de Facol en Bogotá. Este descubrimiento ha generado gran interés entre los usuarios de la red social. Ubicado en el centro comercial Bima, sobre la Autopista Norte con calle 235, en el local 2-004, este outlet ofrece productos de la reconocida marca colombiana Facol a precios sumamente bajos, comenzando desde los 9.000 pesos.

El tiktoker destacó que este outlet no solo se limita a la oferta de Facol, sino que también incluye marcas como PatPrimo y Seven Seven, ampliando la variedad de opciones disponibles para los compradores. En el video compartido por @me_dicenpato, se pueden ver diversas prendas y accesorios en oferta, como tenis, sandalias, faldas, ropa deportiva y formal, e incluso ropa interior.

Las promociones más llamativas del outlet secreto de Facol

Una de las promociones más llamativas es la venta de faldas para dama a partir de 9.000 pesos. Además, el influencer señaló que existen ofertas en ropa interior para hombres, con promociones como tres unidades por 21.900 pesos y dos unidades por 20.900 pesos, lo que resalta aún más las oportunidades de ahorro disponibles en este lugar.

El outlet de Facol en el centro comercial Bima representa una excelente oportunidad para que los consumidores bogotanos adquieran productos de calidad a precios reducidos. Esta revelación por parte del influencer no solo beneficia a los compradores, sino que también impulsa el tráfico hacia estos establecimientos, demostrando el poder de las redes sociales en la promoción y descubrimiento de ofertas locales.

Para aquellos interesados en aprovechar estas ofertas, el outlet está ubicado en una zona accesible y bien conocida de la ciudad, lo que facilita la visita y exploración de las múltiples promociones disponibles. Sin duda, esta es una oportunidad que muchos querrán aprovechar para maximizar su presupuesto y obtener productos de marcas reconocidas a precios inigualables.