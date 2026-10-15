¿Qué buscan las empresas en Colombia para contratar personal en 2027?

El 41 % de las empresas en Colombia planea aumentar su número de trabajadores en 2027, pero el 68 % afirma tener dificultades para encontrar talento calificado. Así lo revela la Guía Salarial Colombia 2027, elaborada por la firma de selección de personal Michael Page, que identifica los retos que enfrentarán las organizaciones para atraer y retener empleados.

Las perspectivas muestran un mercado laboral en el que las compañías esperan ampliar sus equipos, mientras compiten por profesionales con las habilidades que necesitan.

Según el informe, el 72 % de las organizaciones consultadas señala que las aspiraciones salariales de los candidatos superan el presupuesto disponible. Además, el 41 % identifica la alta rotación o la falta de compromiso de los aspirantes como una dificultad, mientras que el 34 % considera que los procesos de selección demasiado lentos complican la contratación.

¿Qué buscan los trabajadores al aceptar una oferta laboral?

Uno de los hallazgos del estudio está relacionado con la flexibilidad. El 94 % de los candidatos encuestados la considera muy importante al momento de evaluar una oferta de trabajo. Sin embargo, el 66 % de las empresas todavía no la incorpora en sus paquetes de compensación y beneficios.

La diferencia también aparece en las estrategias para conservar a los empleados. De acuerdo con Michael Page, el salario competitivo es la principal herramienta de retención para el 32 % de las empresas. Entre los profesionales, en cambio, la flexibilidad laboral ocupa el primer lugar, con el 37 %, seguida de los planes de desarrollo interno, con el 32 %.

Estos resultados sugieren que la remuneración no es el único factor que influye en las decisiones laborales. Las posibilidades de crecimiento, la formación y las condiciones de trabajo también intervienen en la elección de una oferta y en la permanencia dentro de una organización.

¿Qué habilidades podrían ganar valor en el mercado laboral?

La inteligencia artificial aparece como otro punto de tensión entre empresas y trabajadores. El 59 % de los profesionales considera que sus conocimientos en esta tecnología justifican una mejor remuneración, pero solo el 20 % de las compañías consultadas afirma incluir estas habilidades como criterio salarial.

La diferencia de 39 puntos porcentuales refleja expectativas distintas sobre cómo deben reconocerse las nuevas competencias. En ese escenario, la capacitación técnica y el aprendizaje continuo podrían adquirir mayor relevancia en las estrategias empresariales.

La guía también incluye rangos salariales de diferentes sectores y cargos. Por ejemplo, para desarrolladores de software como Python o Node.js presenta salarios mensuales medios de $13,7 millones, mientras que para analistas contables reporta un promedio de $5,1 millones.

De cara a 2027, las cifras de Michael Page plantean dos desafíos relacionados: las empresas proyectan contratar más personal, pero deberán ajustar sus propuestas para atraer perfiles especializados y responder a unas expectativas laborales que van más allá del salario.