Estos son los mejores colegios de Colombia para 2027, según el ranking Sapiens

La firma Sapiens Research publicó el ranking Col-Sapiens 2026-2027, que identifica a las instituciones educativas con mejor desempeño académico del país.

Para la más reciente edición fueron analizados más de 14.700 colegios, de los cuales solamente 892 lograron clasificar, una cifra que refleja las exigencias de la evaluación.

¿Cuáles son los mejores colegios de Colombia para estudiar en 2027?

El ranking establece diez categorías, desde D1, considerada la más alta, hasta D10. En el primer grupo aparecen siete instituciones que sobresalieron por sus indicadores académicos.

Estos son los colegios que alcanzaron la categoría D1:

Colegio Boston Internacional – Barranquilla.

Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali.

Colegio Nuevo Cambridge – Girón.

Colegio Angloamericano – Bogotá.

Colegio Bilingüe Divino Niño – Bucaramanga.

Gimnasio Contemporáneo – Armenia.

Liceo Campo David – Bogotá.

Aunque el ranking contempla diez categorías, solo siete colegios alcanzaron la clasificación D1. El ranking divide las instituciones en diez categorías, desde D1 (la más alta) hasta D10 (la más baja entre los colegios clasificados).

Entre los destacados aparece el Colegio Boston Internacional, de Barranquilla, que cuenta con aproximadamente 1.500 estudiantes y combina educación bilingüe con formación basada en principios cristianos.

Su rectora, Luz Dany 'Kika' Reyes, atribuye los resultados al modelo educativo de la institución y sus acreditaciones internacionales.

¿Cómo se eligen los mejores colegios de Colombia?

A diferencia de otras clasificaciones, Col-Sapiens no utiliza directamente los puntajes individuales de las pruebas Saber 11.

Su metodología considera índices generales de desempeño académico en cinco áreas durante 2024 y 2025.

Para clasificar, los colegios deben contar con categoría A+ y alcanzar un índice mínimo de 0,80.

En esta edición, las instituciones D1 obtuvieron calificaciones entre 98,65 y 100 puntos, mientras que las ubicadas en D10 registraron resultados entre 86,58 y 87,92.

El listado sirve como referencia para las familias que buscan alternativas educativas para 2027, aunque también conviene evaluar costos, ubicación y proyecto pedagógico antes de tomar una decisión.