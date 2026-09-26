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Empresas enfrentan un nuevo desafío: cómo gobernar con los agentes de inteligencia artificial

Además de la gobernanza, las organizaciones deben afrontar el reto de la orquestación, entendida como la coordinación de múltiples agentes de IA para distribuir tareas.

Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

septiembre 26 de 2026
11:16 a. m.
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Las empresas que están incorporando inteligencia artificial avanzan hacia una nueva etapa marcada por el uso de agentes capaces de tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma.

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Sin embargo, el rápido crecimiento de estas tecnologías ha puesto sobre la mesa un reto clave: establecer mecanismos de control, supervisión y gobernanza para garantizar que operen de forma segura y alineada con los objetivos corporativos.

Según un estudio de Deloitte, realizado entre 3.235 líderes de negocio y tecnología de 24 países, solo el 21 % de las organizaciones cuenta actualmente con un modelo avanzado de gobernanza para gestionar los riesgos asociados a la inteligencia artificial agéntica.

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Al mismo tiempo, el 74 % prevé utilizar agentes de IA de manera moderada o amplia para 2027, lo que evidencia una brecha entre la adopción tecnológica y las capacidades de supervisión.

La gobernanza gana protagonismo

A diferencia de las aplicaciones tradicionales de inteligencia artificial, los agentes pueden analizar información, tomar decisiones dentro de límites definidos y ejecutar acciones sin intervención constante de personas. Esta autonomía incrementa la necesidad de definir políticas sobre acceso a datos, trazabilidad de actividades, seguridad y control de procesos automatizados.

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Antonio Monti, vicepresidente de NOLA y SOLA de BMC Helix, afirmó que el desafío ya no se centra únicamente en adoptar inteligencia artificial, sino en lograr que los distintos agentes trabajen de forma coordinada, segura y alineada con los objetivos del negocio.

Orquestar múltiples agentes

Además de la gobernanza, las organizaciones deben afrontar el reto de la orquestación, entendida como la coordinación de múltiples agentes de IA para distribuir tareas e interactuar con diferentes sistemas y aplicaciones. Este proceso cobra relevancia a medida que las compañías implementan soluciones desarrolladas por distintos proveedores y modelos tecnológicos.

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De acuerdo con BMC Helix, la tendencia apunta hacia plataformas capaces de integrar, gestionar y supervisar agentes inteligentes desde un único entorno operativo, combinando autonomía, innovación y mecanismos de control.

Para las empresas que buscan escalar el uso de la inteligencia artificial, el objetivo será encontrar un equilibrio entre eficiencia tecnológica y responsabilidad operativa.

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