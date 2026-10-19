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Economía

¿Busca trabajo en Bogotá? SENA realizará feria de empleo con salarios de hasta $7 millones

La jornada se llevará a cabo el jueves 22 de octubre, con ofertas para perfiles comerciales, operativos, técnicos y profesionales.

Feria de empleo del SENA
Foto: SENA

Valentina Bernal

octubre 19 de 2026
12:58 p. m.
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Quienes estén buscando empleo en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para acercarse a empresas y conocer opciones de vinculación formal. El Servicio Nacional de Aprendizaje realizará una nueva edición de Expo Empleo SENA, una feria presencial que busca conectar a las personas que buscan trabajo con vacantes en diferentes sectores de la economía.

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La jornada se desarrollará el jueves 22 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la sede de la Agencia Pública de Empleo del SENA, ubicada en la calle 65 # 11-70, en Bogotá.

¿Qué empleos se pueden encontrar en la feria de empleo del SENA?

Entre los perfiles con mayor número de oportunidades se encuentran asesores comerciales, agentes de call center, meseros, auxiliares de cocina, cajeros, promotores de ventas, auxiliares de bodega, conductores, personal de servicios generales y operarios de logística.

Estas alternativas abarcan actividades comerciales, de servicio al cliente, gastronomía, transporte y operación empresarial, por lo que pueden resultar de interés para quienes buscan ingresar al mercado laboral o encontrar una nueva oportunidad de trabajo.

De acuerdo con la información suministrada para la jornada, el salario promedio de las vacantes ofertadas es de $2.414.000 mensuales.

Hay vacantes con salarios de hasta $7 millones

La feria también incluirá oportunidades para personas con perfiles técnicos y profesionales, con remuneraciones que se ubican entre los $3,5 millones y los $7 millones mensuales.

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Dentro de los cargos destacados aparecen traductor, residente de tránsito y transporte, Marketing Associate, analista de sistemas informáticos y maestro de obra.

Estas ofertas están relacionadas con áreas como tecnología, construcción, mantenimiento industrial, transporte y analítica de datos. Los requisitos de formación, experiencia y competencias dependerán de cada vacante.

El Metro de Bogotá también tendrá oportunidades laborales

Uno de los participantes destacados será la Empresa Metro de Bogotá, que busca perfiles técnicos y operativos vinculados con actividades necesarias para el desarrollo de infraestructura y transporte en la capital.

Entre los cargos mencionados están auxiliar eléctrico, electricista, auxiliar y técnico HVAC, especialistas en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, ayudante de obra, oficial de redes húmedas, oficial de mampostería, oficial de estructura metálica, oficial de acabados y maestro de obra.

Para estas posiciones se reportan salarios mensuales que van desde $2.250.905 hasta $5.100.000, dependiendo del cargo.

¿Cómo participar en Expo Empleo SENA?

Las personas interesadas en conocer las oportunidades laborales deberán tener en cuenta los siguientes pasos:

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  • Asistir presencialmente: la feria se realizará el jueves 22 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
  • Acudir a la dirección indicada: sede de la Agencia Pública de Empleo del SENA, calle 65 # 11-70, Bogotá.
  • Llevar los documentos necesarios: documento de identidad y hoja de vida actualizada.
  • Consultar la información oficial: los interesados pueden revisar los puntos de atención y los detalles de la jornada en el portal de la Agencia Pública de Empleo, en ape.sena.edu.co.
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