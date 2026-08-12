FNA activa plan de emergencia por terremoto: Cobertura del 100 % para viviendas damnificadas

Con el objetivo de brindar asistencia inmediata a las familias damnificadas por el reciente sismo que afectó al país, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) activó un plan especial de respuesta de emergencia.

La entidad confirmó que los inmuebles financiados a través de sus créditos hipotecarios, leasing habitacional o arriendo social cuentan con una cobertura del 100 % para la reparación y reconstrucción de daños sufridos por el evento telúrico.

La medida contempla una atención prioritaria en las zonas más impactadas, desplazando firmas de evaluación técnica y ajustadores en ciudades como Cali, Manizales y Pereira, en coordinación con la aseguradora HDI.

Cobertura total y alcance de la póliza

Según lo dispuesto por la entidad gubernamental, la póliza de seguro de terremoto e incendio asociada a los créditos cubre la totalidad de las pérdidas estructurales. Esto abarca no solo las afectaciones directas del movimiento sístmico, sino también los daños derivados por colapso de muros, caída de escombros, rocas y afectaciones secundarias como incendios o deslizamientos causados por la emergencia natural.

“Todos los inmuebles adquiridos o financiados bajo las modalidades de la entidad cuentan con un amparo integral que responde al 100 % del valor de los daños en la estructura,” explicaron voceros institucionales.

Los ciudadanos afiliados que hayan registrado daños parciales o totales en sus propiedades deben realizar la notificación oficial ante el FNA para activar el proceso de indemnización:

Diligenciar el formulario: Descargar y completar el formulario de reclamación de seguros disponible en el portal web oficial del FNA (www.fna.gov.co).

Descargar y completar el formulario de reclamación de seguros disponible en el portal web oficial del FNA (www.fna.gov.co). Recopilar los documentos clave: Reunir la fotocopia de la cédula del titular, fotos o evidencia en video de los daños registrados, un reporte preliminar de la autoridad local (Gestión del Riesgo, Bomberos o Alcaldía) y una cotización estimada de los arreglos requeridos.

Reunir la fotocopia de la cédula del titular, fotos o evidencia en video de los daños registrados, un reporte preliminar de la autoridad local (Gestión del Riesgo, Bomberos o Alcaldía) y una cotización estimada de los arreglos requeridos. Radicar la solicitud: Enviar la documentación completa al correo electrónico habilitado reclamacionseguros@fna.gov.co o presentarla de forma presencial en cualquiera de los puntos de atención del país.

Para acompañar la contingencia, la entidad dispuso además de la línea gratuita nacional 01 8000 52 7070 y la línea celular corta #224 ( +57 316 482 1802) donde los usuarios pueden consultar el estado de sus trámites o solicitar una visita técnica prioritaria en sus hogares.