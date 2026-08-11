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Alberto Gamero respondió a los rumores sobre Deportivo Pasto

Alberto Gamero rompió silencio sobre la versión que lo acercaba supuestamente a Deportivo Pasto.

Alberto Gamero
Foto: Millonarios

Noticias RCN

agosto 11 de 2026
09:50 p. m.
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El futuro de Alberto Gamero volvió a generar versiones en el fútbol colombiano, esta vez por un supuesto interés de Deportivo Pasto. Sin embargo, el entrenador negó cualquier contacto con el club y explicó por qué tampoco contempla conversaciones con la institución mientras continúe su actual técnico.

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El técnico aseguró que actualmente no tiene empresario y que tampoco ha iniciado contactos con la institución nariñense.

¿Qué dijo Alberto Gamero sobre Deportivo Pasto?

La versión fue desmentida directamente por Gamero durante una intervención en Saque Largo de Win Sports, donde respondió a los rumores que comenzaron a relacionarlo con el conjunto volcánico.

“Yo no tengo empresario, yo no he hablado con nadie de Deportivo Pasto”, afirmó el entrenador.

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Con esta declaración, el técnico dejó claro que, al menos por ahora, no existe una negociación con el club ni un acercamiento para asumir el cargo que actualmente ocupa Risueño.

Gamero también hizo referencia a la situación del actual entrenador de Pasto y explicó que no consideraría hablar con la institución mientras él continúe al frente del equipo.

“Entiendo la situación de Risueño y por respeto a él no hablaría con nadie de Pasto”, manifestó.

¿Por qué relacionaron a Gamero con Deportivo Pasto?

El nombre del entrenador comenzó a aparecer entre las versiones que lo ubicaban como una de las alternativas para llegar al banquillo del conjunto nariñense.

Sin embargo, Gamero negó que haya existido algún contacto con Deportivo Pasto y descartó, por ahora, cualquier negociación.

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Además de aclarar que no cuenta con representante, el técnico puso sobre la mesa una razón personal para no establecer conversaciones con el club mientras Risueño permanezca en el cargo.

La declaración del entrenador frena así las versiones que lo situaban como posible candidato para dirigir al equipo, pese a no estar dirigiendo ningún club actualmente.

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